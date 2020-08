Le Conseil canadien du commerce de détail et AFA Canada forment un nouveau partenariat

Les entreprises de fournisseurs indépendants de chaussures et de vêtements bénéficieront de l'influence renforcée de la nouvelle alliance entre le Conseil canadien du commerce de détail et AFA Canada.

TORONTO, le 6 août 2020 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et AFA Canada annoncent un partenariat avec un mandat important de créer une plateforme unie pour la communauté des détaillants et des fournisseurs.

Le but de cette relation est de soutenir l'écosystème des détaillants et fournisseurs indépendants dans la catégorie mode des chaussures, vêtements et accessoires. Les deux associations nationales se concentreront sur des programmes membres spécifiques au commerce de détail qui soutiennent ces détaillants et grossistes.

Les deux organisations collaboreront sur des communications conjointes, des programmes d'éducation et des avantages pertinents pour le secteur de la vente au détail.

AFA Canada (anciennement Ontario Shoe Travellers Association) a été lancée en février 2020 pour répondre au besoin des détaillants et des fournisseurs de travailler ensemble de manière stratégique pour renforcer la voix des détaillants de mode indépendants. Autrefois exclusive aux fournisseurs, AFA Canada invite maintenant les détaillants de partout au pays à se joindre et à faire entendre leur voix pour un avenir plus fort.

«Dans un effort pour faire progresser la communauté en soutenant les détaillants et les fournisseurs dans les industries de la chaussure, du vêtement et des accessoires, l'alliance avec le Conseil canadien du commerce de détail unifiera notre plateforme communautaire pour aider le processus d'achat et de vente, faciliter les affaires, partager l'information et le soutien par l'éducation . Ce partenariat servira de vecteur de croissance, d'opportunités et de progression pour les organisations et l'industrie en général. Nous sommes ravis et impatients de voir l'évolution de notre partenariat », Janelle LeBlanc, présidente, AFA Canada.

«De grands détaillants indépendants dans les industries de la chaussure, du vêtement et des accessoires sont essentiels au maintien et à la croissance d'un secteur de vente au détail dynamique dans les collectivités partout au Canada», a déclaré Diane J. Brisebois, présidente et chef de la direction du Conseil canadien du commerce de détail. «Aider ces détaillants et fournisseurs à rester dynamiques et à se développer n'a jamais été aussi important. "

À propos de AFA Canada

AFA Canada est la principale source d'aide à la vente et au marketing au pays pour les détaillants et les grossistes des industries de la chaussure, des vêtements et des accessoires par le biais d'événements et d'éducation.

Notre conseil d'administration élu est composé de quatorze membres bénévoles, avec une équipe de direction de trois. Tous les membres sont des chefs de file de l'industrie avec une vaste expérience dans les secteurs de la vente en gros et au détail.

Une fonction clé d'AFA Canada est la production d'AFA Expo - une foire commerciale semestrielle créée dans le seul but de rassembler acheteurs et vendeurs sous un même toit. Le spectacle offre également des opportunités d'éducation et de réseautage.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus grand employeur du Canada avec 2,1 millions de Canadiens qui travaillent dans notre industrie. Le secteur génère annuellement plus de 76 milliards de dollars en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (à l'exclusion des véhicules et de l'essence) se sont chiffrées à 377 milliards de dollars en 2017. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail dans le pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par l'industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que Voix du Détail ™ au Canada, nous représentons fièrement plus de 45 000 vitrines dans tous les formats de vente au détail, y compris les rayons, les épiceries, les spécialités, les magasins à rabais, les détaillants indépendants et les marchands en ligne. www.commercedetail.org

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

Renseignements: Pour plus d'informations ou pour les entrevues médias, contactez: Marc Fortin à [email protected]

Liens connexes

http://www.retailcouncil.org