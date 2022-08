Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) présente un nouvel outil permettant aux détaillants de mieux adapter leur modèle d'affaires en cette période de profonds changements

Une nouvelle plateforme interactive à guichet unique qui fournit des données sur les ventes au détail, les chiffres d'emploi du secteur du détail, les données économiques et les dépenses de consommation au Canada.

MONTRÉAL, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer le lancement de son TABLEAU DE BORD DU SECTEUR DU DÉTAIL, un outil qui fournit des données en temps réel, en un seul endroit, selon plusieurs indicateurs de mesure que les détaillants se doivent d'explorer pour faciliter leurs processus décisionnels.

Au cours des deux dernières années, les profonds changements observés chez les consommateurs en matière de besoins, d'habitudes, de mode de travail et d'achats ont rendu encore plus urgente la nécessité pour les détaillants de disposer de données en temps réel afin de mieux comprendre comment adapter efficacement leurs stratégies de vente. Les détaillants doivent continuellement revoir leurs tactiques pour répondre de manière optimale aux défis que représentent l'augmentation des coûts, les pénuries de main-d'œuvre et les chaînes d'approvisionnement sous pression.

Voilà pourquoi le CCCD, en étroite collaboration avec la filiale canadienne de KPMG et son équipe de visualisation de données, Lighthouse, a mis au point un nouvel outil permettant aux détaillants d'accéder à des données stratégiques en regroupant de l'information provenant de diverses sources. Actualisé en temps réel ou quasi réel, le TABLEAU DE BORD DU SECTEUR DU DÉTAIL procure des données essentielles sur les besoins du marché du commerce de détail : ventes au détail par province, mises à jour sur l'emploi dans le secteur du détail, la mobilité, les dépenses des consommateurs et les dépenses par cartes de crédit et débit, ainsi que comportement des consommateurs pour tous les types de commerces et dans toutes les régions du Canada.

Le degré de recoupement des données de cet outil est sans précédent. L'information contenue dans le TABLEAU DE BORD DU SECTEUR DU DÉTAIL aidera les détaillants à mieux s'adapter aux besoins en constante évolution des consommateurs, à mieux prévoir les approvisionnements et les marchandises, et à gérer plus efficacement les besoins en main-d'œuvre. Cet outil peut donc contribuer à atténuer certaines des pressions auxquelles les détaillants sont confrontés. Il s'agit d'une avancée extrêmement importante pour un secteur qui a une incidence économique aussi importante.

« L'industrie du commerce de détail a connu de profonds bouleversements au cours des deux dernières années et il est plus important que jamais pour les détaillants de tirer parti du pouvoir des données et de saisir les occasions de générer un succès à long terme. Le Conseil canadien du commerce de détail le comprend mieux que quiconque. Nous sommes donc ravis de lancer le TABLEAU DE BORD DU SECTEUR DU DÉTAIL, qui se trouve sur le site Web du CCCD, afin de permettre aux entreprises d'accéder plus facilement aux principaux points de données sur le commerce de détail en un seul endroit, explique Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail au Québec. L'information générale régulièrement mise à jour sur l'industrie du commerce de détail est à la disposition de tous. Les membres du CCCD ont pour leur part accès à des données beaucoup plus approfondies, à des filtres améliorés, à des comparaisons et à des fonctions de personnalisation. C'est assez impressionnant. »

« Aujourd'hui, les détaillants doivent prendre des décisions éclairées plus rapidement que jamais. C'est pourquoi KPMG a mis au point une nouvelle plateforme intelligente qui recueille et fournit des données sur l'industrie en temps quasi réel et en temps réel, selon les paramètres qui comptent pour les détaillants, afin qu'ils puissent prendre des décisions d'affaires plus informées », affirme Kostya Polyakov, leader national du secteur de la consommation et de la vente au détail chez KPMG Canada.

« Cela change la donne pour notre secteur et nos équipes de disposer d'une ressource unique qui permet aux entreprises d'accéder aux données les plus pertinentes sur la vente au détail, souligne Sarah Jordan, présidente-directrice générale de Mastermind Toys, une entreprise qui est membre du CCCD. Comme nous souhaitons demeurer concurrentiels et axés sur la croissance, il est essentiel que nous utilisions plusieurs canaux pour obtenir les renseignements dont nous avons besoin afin d'adapter et de perfectionner en permanence notre stratégie de marque et l'expérience de nos clients. Passer moins de temps à rassembler des données riches provenant de différentes sources et plus de temps à réagir rapidement aux tendances est un avantage tellement bienvenu, surtout si on tient compte du rythme auquel évolue l'environnement du détail. »

Le TABLEAU DE BORD DU SECTEUR DU DÉTAIL est hébergé par le Conseil canadien du commerce de détail.

À propos de KPMG Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société à responsabilité limitée, est un cabinet de vérification, de fiscalité et de conseil proposant un service complet, détenu et exploité par des Canadiens. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels offrent aux Canadiens des services de consultation, de comptabilité, de vérification et de fiscalité dignes de confiance, favorisant le changement et stimulant l'innovation. Guidée par ses valeurs fondamentales d'intégrité, d'excellence, de courage, de collaboration et d'amélioration, KPMG emploie plus de 10 000 personnes dans plus de 40 établissements au Canada, au service de clients des secteurs privé et public. KPMG est régulièrement classée parmi les meilleurs employeurs du Canada et l'un des meilleurs endroits où travailler au pays.

Le cabinet est établi en vertu des lois de l'Ontario et est membre de l'organisation mondiale de KPMG, composée de cabinets membres indépendants affiliés à KPMG International, une société anglaise privée limitée par garantie. Chaque cabinet de KPMG est une entité juridiquement distincte et séparée, et se décrit comme tel. Pour en savoir plus, visitez home.kpmg/ca/fr/.

À propos de Mastermind Canada

Mastermind Toys constitue la référence en matière de jeu au Canada et le plus grand détaillant de jouets spécialisés et de livres pour enfants, disposant de 68 points de vente d'un océan à l'autre et d'un site Web rempli de merveilles. Depuis 38 ans, Mastermind Toys est le magasin de jouets éducatifs par excellence, aidant les enfants, les parents, les grands-parents, les éducateurs et les personnes qui offrent des cadeaux en proposant une sélection de jouets et de livres qui contribuent au développement de l'esprit et du corps et à l'épanouissement de l'enfant sur le plan mental, physique et expressif. Son objectif consiste à inspirer des générations d'apprenants tout au long de leur vie grâce au pouvoir du jeu, selon la philosophie suivante : le jeu est le travail des enfants. mastermindtoys.com

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Près de 2 millions de Canadiens y travaillent. Le commerce de détail génère annuellement plus de 78 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 433 G$ en 2021. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail de base au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 45 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants et les boutiques en ligne. www.commercedetail.org/

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

Renseignements: Emanuela Lolli, [email protected], 514 659 4886