LE CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL AGRANDIT SON ÉQUIPE AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer l'embauche de Mélissa Parséghian, qui agira à titre de Directrice, Affaires publiques et gouvernementales - Alimentation et partenariats (Québec), au sein de son équipe du Québec.

Mélissa possède une riche expérience dans les domaines du marketing, des ventes et du développement des affaires ainsi qu'une fine connaissance du commerce de détails, notamment de l'alimentation. Ayant travaillé pendant de nombreuses années à La Tablée des Chefs en tant que Directrice du développement des affaires et du marketing, elle connaît bien l'écosystème économique et commercial des entreprises qui œuvrent dans le domaine de l'alimentation. Experte en planification et en gestion de partenariat, Mélissa saura négocier des ententes qui permettront aux commanditaires de profiter d'un rayonnement maximal au cours des divers événements organisés par le CCCD.

Mélissa représentera nos membres du secteur de l'épicerie sur des questions touchant les détaillants alimentaires du Québec, notamment en établissant des relations avec les parties prenantes gouvernementales, en collaborant avec les autres associations de l'industrie et en nouant des partenariats avec elles, en entretenant des liens étroits avec les membres du CCCD sur des enjeux pertinents de politiques publiques ainsi qu'en orientant et dirigeant des comités de membres traitant de questions liées au secteur de l'épicerie de détail. Mélissa relèvera de Michel Rochette.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus important employeur du secteur privé au Canada. Le secteur emploie plus de 2,2 millions de personnes au Canada, dont plus de 480 000 au Québec. Chaque année, c'est plus de 17 G$ en salaires que l'industrie verse aux Québécois. Les ventes au détail dans la Belle Province s'élèvent à plus de 130 G$. En tant que la Voix des détaillants au Québec et au Canada, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), association sans but lucratif financée par l'industrie, représente des entreprises de toutes tailles implantées dans toutes les régions du pays. Il s'agit de plus de 36 000 magasins au Québec, dont près de 15 000 sont membres du CCCD, opérant dans tous les secteurs du détail comme la mode, la bijouterie, les produits d'épicerie, la pharmacie, les articles de quincaillerie, et comptant autant des détaillants indépendants que des grandes surfaces, des commerces en ligne et bien plus. www.commercedetail.org

