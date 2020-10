Depuis 50 ans, le CCN favorise la santé, le bien-être et la prospérité économique au pays.

OTTAWA, ON, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien des normes (CCN) célèbre aujourd'hui son cinquantenaire. Représentant et conseiller canadien très écouté de la normalisation et de l'accréditation nationales et internationales, il profite de cette date charnière pour mettre en valeur son parcours avec un programme anniversaire et moderniser son image de marque pour entamer un nouveau demi-siècle.

Aliments, produits, technologies, habitations : les normes touchent tous les aspects de la vie. Depuis l'adoption de la Loi sur le Conseil canadien des normes du 7 octobre 1970, le CCN encourage l'élaboration de normes efficaces et efficientes qui favorisent la santé, la sécurité et le bien-être de la population canadienne ainsi que la prospérité des entreprises. Depuis cinquante ans, il tisse des liens, fait valoir les priorités canadiennes et aiguille les acteurs canadiens vers ressources et réseaux mondiaux.

« Le CCN porte un regard fier sur son bilan, qui s'articule autour de l'amélioration de la qualité de la vie et de l'apport de la prospérité économique au pays. Cette année, nous mettons en valeur les contributions du CCN et des adhérents du système de normalisation du Canada, qui rassemble organismes d'élaboration de normes, administrations provinciales et territoriales, entreprises canadiennes, autorités réglementaires, experts canadiens, organismes d'évaluation de la conformité, et j'en passe, déclare Chantal Guay, directrice générale du CCN. L'image de marque modernisée, en plus de mettre à l'honneur notre parcours, porte notre identité et communique nos aspirations. Les formes imbriquées du nouveau logo représentent collaboration et harmonisation, deux principes qui forment le noyau de notre action. »

Organisme d'accréditation principal au Canada, le CCN veille à ce que les organismes d'évaluation de la conformité respectent les normes nationales et internationales les plus rigoureuses. L'accréditation sous-tend la fiabilité, la sûreté et la performance des produits et des services. Les évolutions constantes de la crise sanitaire soulignent, aujourd'hui plus que jamais, l'importance de pouvoir assouplir ses démarches. Sans les normes et l'évaluation de la conformité, il aurait fallu beaucoup plus de temps aux entreprises pour réorganiser leurs productions pour répondre à la demande d'équipements de protection individuelle.

« Depuis 50 ans, le CCN soutient la réussite entrepreneuriale en éliminant les obstacles au commerce et en donnant aux entreprises canadiennes des occasions de se démarquer tant au pays qu'à l'étranger. Le rôle du CCN a été déterminant pour aider nombre d'entreprises canadiennes à se réorganiser et à atteindre les normes requises pour appuyer les efforts d'approvisionnement en équipement de protection individuelle, a déclaré le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains. Le CCN continuera d'être un moteur important pour le succès de l'économie canadienne en cours de reprise. »

À l'occasion de son cinquantenaire, le CCN lance un programme anniversaire qui fait rayonner les avantages de la normalisation et de l'évaluation de la conformité. Tout au long de l'année, le site Web du CCN mettra en vedette les démarches de Canadiens et de Canadiennes autour de différents enjeux (protection écologique, santé, commerce, inclusion féminine) pour faire découvrir le rôle porteur des normes et de l'évaluation de la conformité.

Consulter régulièrement le site www.ccn.ca et chercher le mot-clic #SCC50CCN pour être mis au courant de toutes les nouveautés.

Le Conseil canadien des normes

Société d'État fédérale établie en 1970, le Conseil canadien des normes (CCN) est le chef de file canadien de la normalisation et l'accréditation nationales et internationales. Il collabore étroitement avec un vaste réseau pour promouvoir l'élaboration de normes efficaces et efficientes qui favorisent la santé, la sécurité et le bien-être de la population canadienne tout en aidant les entreprises à prospérer. Organisme d'accréditation principal du Canada, il renforce la confiance des marchés au pays et à l'étranger en veillant à ce que les organismes d'évaluation de la conformité respectent les normes nationales et internationales les plus rigoureuses. Membre de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (IEC), il défend les intérêts du Canada à l'international et aiguille des milliers de personnes vers ressources et réseaux du monde entier. Par son action, il met à la portée de la population et des entreprises canadiennes un monde de possibilités.

Pour en savoir plus : https://www.ccn.ca

