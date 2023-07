TORONTO, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le CCARCH a publié aujourd'hui son Plan stratégique 2023-2026. Au cours des trois prochaines années, les membres du CCARCH continueront de collaborer et de favoriser une plus grande efficacité, efficience et cohérence sur le plan réglementaire afin de servir l'intérêt du public.

Les priorités pour 2023-2026 reflètent les enjeux importants concernant l'ensemble des provinces, comme la hausse des taux d'intérêt et l'inflation, qui réduisent l'accessibilité des prêts hypothécaires et accroissent le recours à des prêts non traditionnels ou privés. Comme le souligne Antoinette Leung, présidente du CCARCH, « nos priorités stratégiques sont axées sur le renforcement de la protection des consommateurs, du professionnalisme et des compétences des courtiers en hypothèques ainsi que sur la collaboration et la coordination entre les provinces ».

Le Plan stratégique 2023-2026 du CCARCH est publié sur le site Web du CCARCH.

À propos du Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires :

Le CCARCH est composé d'autorités de réglementation de tout le Canada chargées de l'application de la législation visant les courtiers hypothécaires et de la réglementation de l'industrie dans leur territoire respectif. Le CCARCH fournit aux autorités de réglementation des courtiers hypothécaires du Canada un forum pour travailler en collaboration, mieux partager l'information et coordonner l'engagement des intervenants afin de déterminer les tendances et d'élaborer des solutions aux enjeux de réglementation courants.

SOURCE Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires