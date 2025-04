TORONTO, le 1er avril 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (« CCARCH ») publie son rapport d'étude sur les prêts hypothécaires privés, dans la foulée de son engagement à améliorer les résultats pour les consommateurs.

Ce rapport répond aussi aux priorités énoncées dans le plan stratégique 2023-2026 du CCARCH. Dans son plan stratégique 2020-2023, le CCARCH a annoncé son intention de mener des recherches sur les pratiques d'octroi de crédits privés dans plusieurs territoires de compétence afin de mieux comprendre les risques liés aux activités de crédit privé de l'industrie des courtiers hypothécaires. Cette initiative s'est poursuivie dans le cycle 2023-2026.

Le rapport d'étude sur les prêts hypothécaires privés présente un survol des différents types communs de prêteurs privés qui oeuvrent dans le secteur du courtage hypothécaire en fonction des résultats de l'examen que le CCARCH a mené du paysage du crédit privé actuel. Le rapport aidera l'industrie et les consommateurs à comprendre les différents types de prêteurs privés ainsi que certains des avantages et risques potentiels liés à chaque type de prêteur privé. Il éclairera également les futures initiatives réglementaires du CCARCH et de ses membres.

Lien vers le rapport d'étude sur les prêts hypothécaires privés

À propos du Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires :

Le CCARCH se compose d'organismes de réglementation du Canada, qui sont responsables de l'application des lois relatives aux courtiers hypothécaires et de la réglementation de l'industrie dans leur province ou territoire respectif. Le CCARCH est un forum permettant aux autorités de réglementation du courtage hypothécaire au Canada de collaborer et de favoriser une plus grande uniformité sur le plan de la réglementation afin de servir l'intérêt public.

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS :

[email protected]

SOURCE Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires