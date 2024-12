OTTAWA, ON, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien de la sécurité (CCS) a annoncé aujourd'hui le lancement du programme de formation en ligne intitulé Principes fondamentaux de la conduite de véhicules utilitaires (PFCVU). Cette offre de formation innovante en matière de sécurité des transports est conçue pour améliorer les compétences, la sécurité et les performances des conducteurs de classe 1/A et des futurs conducteurs partout au Canada.

S'appuyant sur les fondements du programme de formation en ligne Conducteur à embaucher du CCS - qui se concentrait sur la formation des conducteurs rémunérés dans les secteurs du covoiturage, des taxis et de la livraison - l'expansion du PFCVU est conçue spécifiquement pour les conducteurs commerciaux, y compris les camionneurs longue distance, les opérateurs de transport de fret et les manutentionnaires spécialisés. Avec six modules de base dans le programme de certificat et neuf cours supplémentaires à valeur ajoutée, cette formation interactive et accessible élargit la formation existante des conducteurs et garantit que les conducteurs disposent des connaissances nécessaires à la sécurité et à la réussite.

Financé par le gouvernement du Canada par le biais du programme Compétence pour réussir, cette initiative a été développée en partenariat avec Bluedrop ISM, un leader en matière de solutions de formation adaptées au secteur des transports. Ce partenariat associe l'engagement du CCS à fournir des programmes essentiels de sécurité dans les transports à l'expertise de Bluedrop dans la fourniture d'un apprentissage en ligne personnalisé, spécialement conçu pour le secteur. En intégrant une technologie d'apprentissage en ligne de pointe, le programme devient accessible à tous les employeurs, écoles de conduite et conducteurs de la classe 1/A au Canada, tout en répondant aux besoins uniques d'une industrie en constante évolution.

« Cette extension du programme permet d'appliquer au secteur de la conduite de véhicules utilitaires la formule éprouvée de notre programme « Conducteur à embaucher ». Le PFCVU représente une amélioration significative des options de formation existantes disponibles pour les conducteurs de véhicules utilitaires et leurs employeurs », a déclaré Gareth Jones, président et directeur général du Conseil canadien de la sécurité. « Il couvre de nouveaux domaines et offre aux conducteurs la possibilité d'améliorer leurs compétences en matière de sécurité et de performance d'une manière accessible et percutante ».

Caractéristiques principales :

Contenu pertinent : Le programme du certificat se compose de six cours interactifs qui couvrent des sujets essentiels en matière de sécurité et de compétences, ainsi que les pratiques exemplaires pour réussir.

Le programme du certificat se compose de six cours interactifs qui couvrent des sujets essentiels en matière de sécurité et de compétences, ainsi que les pratiques exemplaires pour réussir. Accessibilité : Formation en ligne proposée à l'échelle nationale, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de n'importe quel appareil, garantissant l'accessibilité, la flexibilité et la cohérence de la formation.

Formation en ligne proposée à l'échelle nationale, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de n'importe quel appareil, garantissant l'accessibilité, la flexibilité et la cohérence de la formation. Apprentissage autodidacte : Les conducteurs peuvent suivre la formation selon leur disponibilité, ce qui leur permet de concilier l'apprentissage avec leurs horaires de travail exigeants.

Les conducteurs peuvent suivre la formation selon leur disponibilité, ce qui leur permet de concilier l'apprentissage avec leurs horaires de travail exigeants. Plusieurs langues : Offert en plusieurs langues pour soutenir la diversité de la main-d'œuvre canadienne dans le domaine de la conduite ce véhicule utilitaire.

Offert en plusieurs langues pour soutenir la diversité de la main-d'œuvre canadienne dans le domaine de la conduite ce véhicule utilitaire. Sans frais : Grâce au soutien financier du programme Compétences pour réussir, la formation est disponible gratuitement pour les employeurs, les écoles de conduite, les organisations à but non lucratif et les conducteurs qu'ils envoient suivre la formation. Des honoraires sont également versés aux partenaires et aux apprenants éligibles pour leur participation et leurs commentaires.

Conçue pour répondre aux exigences spécifiques du transport routier commercial, la PFCVU apporte une valeur durable à l'ensemble du secteur. Pour les employeurs, le PFCVU renforce les initiatives en matière de sécurité grâce à une formation avancée et certifiée qui s'attaque aux défis connus de l'industrie. Les écoles de conduite de véhicule utilitaire et les organismes de formation à but non lucratif peuvent améliorer leur offre en ajoutant ce précieux titre, ce qui permettra aux diplômés d'acquérir de meilleures compétences et d'améliorer leur employabilité. Pour les conducteurs et les demandeurs d'emploi, le programme ouvre la voie au développement des compétences, à des pratiques de conduite plus sécuritaire et à des possibilités d'emploi accrues grâce à une certification reconnue par l'industrie.

« Nous avons rencontré un succès exceptionnel et reçu un retour d'information très positif sur notre collaboration avec le CCS dans le cadre du programme Conducteur à embaucher. En quelques mois seulement, des milliers de conducteurs ont suivi le programme, avec des notes de 98 % pour la pertinence du contenu et de 86 % pour la satisfaction générale », a déclaré Emad Rizkalla, PDG de Bluedrop ISM. Il a ajouté : « Cette extension du projet nous permet de tirer parti de ces résultats et de notre expertise collective pour améliorer encore la sécurité, l'efficacité et la satisfaction au travail dans le secteur de la conduite de véhicule utilitaire. Les solutions d'apprentissage en ligne sur mesure comme le PFCVU sont essentielles pour offrir une formation ciblée et spécifique à l'industrie qui s'adapte aux demandes changeantes de ce domaine dynamique ».

Dans le cadre de ce projet pilote, le CCS cherche activement à obtenir des employeurs, des écoles de conduite et des organismes de formation à but non lucratif des informations et des commentaires précieux sur l'impact du programme. En remerciement de leurs observations sur le contenu du PFCVU et sa valeur pour la main-d'œuvre, ces groupes recevront des honoraires et auront accès à d'autres cours gratuits. En outre, les conducteurs recommandés par les partenaires éligibles qui terminent avec succès le programme PFCVU et participent aux enquêtes seront également récompensés par des honoraires.

Un nombre limité d'honoraires est disponible et certaines conditions s'appliquent. Nous encourageons les employeurs, les écoles de conduite et les organismes de formation à but non lucratif intéressés à explorer cette précieuse chance de se former et de se développer. Obtenez les détails et enregistrez votre organisation et vos conducteurs dès aujourd'hui en visitant notre site Web ou en contactant simplement l'équipe d'assistance du PFCVU à l'adresse suivante : [email protected].

À propos du Conseil canadien de la sécurité : Le CCS est une organisation caritative indépendante, fondée sur le savoir et dédiée à la cause de la sécurité. Le Conseil est une ressource nationale pour les programmes de sécurité qui visent à réduire les décès et les blessures évitables à long terme en mettant l'accent sur l'éducation à la sécurité.

À propos de Bluedrop ISM : Bluedrop ISM est un innovateur technologique reconnu qui transforme la prestation de formation et la gestion des certifications grâce à ses solutions d'apprentissage en ligne sur mesure et à sa plateforme de formation professionnelle SkillsPass. Partenaire de confiance des gouvernements, des groupes industriels et des organisations de formation du monde entier, Bluedrop s'engage à faire progresser le développement des compétences et à renforcer les capacités de la main-d'œuvre grâce à des expériences d'apprentissage accessibles et percutantes.

Coordonnées : Lewis Smith, Chef, projets nationaux, Conseil canadien de la sécurité, [email protected]