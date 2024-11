Le Conseil canadien de la sécurité fait le point sur la formation et la certification des conducteurs de motoquad (VTT) au Québec

MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien de la sécurité (CCS), un leader de confiance en matière de sécurité depuis plus de 56 ans, souhaite clarifier son rôle important dans la formation et la certification des conducteurs de motoquad (VTT) au Québec, face aux récentes affirmations de la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ).

La FQCQ tente de monopoliser la formation à pour la conduite des motoquad au Québec en prétendant faussement être le seul fournisseur reconnu par le gouvernement pour la formation et la certification des conducteurs de motoquad. Cette affirmation a été répétée dans les publications sur les réseaux sociaux de la FQCQ, ses bulletins d'information et dans des articles trompeurs suggérant qu'elle est la seule organisation autorisée à délivrer des certifications pour le transport de passagers sur un motoquad monoplace modifié par l'ajout d'un siège, là où la loi le permet.

De plus, la FQCQ a demandé à ses clubs membres locaux à travers le Québec de signer un document indiquant qu'elle est la seule organisation reconnue pour la formation à pour la conduite des motoquads avec passagers sur les sentiers fédérés.

La position du Conseil canadien de la sécurité

Bien que la FQCQ soit la seule entité autorisée au Québec à dispenser la formation et les examens pour la conduite de motoquad pour les personnes âgées entre 16 et 17 ans, cette autorité ne s'étend pas à la formation et à la certification pour les personnes de 18 ans et plus, ni à la formation requise pour conduire un motoquad avec un siège additionnel pour transporter un passager.

Le CCS est dédié à l'amélioration de la sécurité sur les sentiers en rendant la formation pour la conduite des motoquads largement accessible. Notre mission est de réduire les blessures et les décès évitables, et nous croyons qu'une formation complète est essentielle pour tous les conducteurs.

Points clés :

Engagement envers la sécurité : L'objectif du CCS est de s'assurer que le plus grand nombre possible de conducteurs de motoquad suivent un cours de sécurité afin d'augmenter la sécurité de tous les utilisateurs dans les sentiers fédérés ainsi que sur tout le territoire du Québec.





Accessibilité des formations : Le CCS offre une alternative à la FQCQ, proposant aux conducteurs plus d'options pour obtenir la formation et la certification nécessaires.





Fournisseur autorisé : Le CCS est autorisé à certifier les conducteurs pour le transport de passagers sur des motoquads, conformément à la règlementation du Québec.





Préoccupations concernant le monopole : Avec l'argent des contribuables provenant d'une contribution spéciale sur l'immatriculation de tous les véhicules hors route au Québec (droits qui sont perçus pour soutenir un programme d'assistance financière pour développer et entretenir le réseau de sentier au Québec), la tentative de la FQCQ de monopoliser la formation limite le choix des conducteurs et ne sert pas l'intérêt public.

Le CCS compte plus de 30 instructeurs de conduite de motoquad à travers le Québec qui peuvent légalement dispenser la formation et délivrer des certifications conformes aux exigences de la loi québécoise. Il prévoit avoir 50 instructeurs d'ici la fin de 2025.

Le CCS reste engagé à collaborer avec ses partenaires pour garantir une formation de conduite de motoquad respectant les plus hautes exigences, accessible et efficace à travers le Québec.

Pour plus d'informations : https://canadasafetycouncil.org/?lang=fr

À propos du Conseil canadien de la sécurité

Le Conseil canadien de la sécurité (CCS) est un organisme à but non lucratif et autonome axé sur le savoir, qui se consacre à la promotion de la sécurité. Fort des informations que nous diffusons, des campagnes de sensibilisation que nous menons et de la collaboration sur laquelle nous misons, nous pouvons nous targuer d'être le chef de file canadien dans le domaine de la sécurité.

