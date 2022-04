Le conflit dans les CPE ? À Montréal et Laval, une association patronale refuse de régler !

MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Alors que toutes et tous pensaient le conflit des Centres de la petite enfance (CPE) bel et bien terminé depuis décembre 2021, un regroupement patronal de 115 CPE au Québec, qui compte 83 installations à Montréal et Laval, reste imperturbable et refuse la proposition de règlement du syndicat qui est plus que raisonnable. En effet, l'Association patronale nationale des CPE (APNCPE) exige du syndicat des reculs importants concernant la définition même de l'équipe de travail et du rôle de celle-ci et de la semaine normale de travail. Ces reculs touchent aussi les horaires de travail, les choix de groupe et les pauses ainsi que l'abolition des comités de sélection et de permanence. L'APNCPE rejette aussi une partie de l'accord national et ses lettres d'entente qui concernent les enfants à besoins particuliers, la charge de travail et l'évaluation des tâches des responsables en alimentation. Malgré la volonté du syndicat d'avoir une paix industrielle, de nouvelles perturbations sont à prévoir.

Le syndicat avait fait une offre difficile à refuser

Le 17 mars dernier, le STCPEML déposait pourtant à l'association patronale une proposition généreuse, finale et globale, pour faire entériner l'entente : laisser tomber toutes ses demandes touchant les clauses régionales, si elle acceptait les termes de l'entente nationale déjà conclue en décembre 2021.

Selon Anne-Joelle Galipeau, présidente par intérim du syndicat : « On préfèrerait reporter le règlement de ces clauses à une prochaine négociation justement pour prévenir une nouvelle vague de moyens de pression. Nous sommes la seule région au Québec où une association patronale nous demande de faire des reculs majeurs afin d'obtenir l'entente nationale résultant d'une lutte à l'automne dernier. Mais plutôt qu'accepter de maintenir les CPE dans des conditions statu quo qui sont acceptables pour une majorité d'employeurs, les CPE membres de l'APNCPE provoquent et choisissent le conflit. »

L'histoire se fait attendre

Rien n'est simple dans les CPE. Certaines directions de CPE font appel à des associations patronales pour gérer certains aspects de la convention collective. L'APNCPE avait refusé de s'asseoir à la table de négociation nationale à l'automne dernier. Elle répétait ce qu'elle avait aussi fait en 2017 alors qu'elle quittait la table nationale. « Les clauses salariales sont habituellement toutes déjà réglées au niveau national. La ministre Lebel avait qualifié l'entente nationale d'historique en décembre 2021. Il ne reste que certaines clauses régionales. L'APNCPE se montre capricieuse. Il semble bien que l'histoire se fasse attendre à Montréal et Laval » affirme Anne-Joelle Galipeau.

Nouveaux moyens de pression

La conciliation avec l'association patronale était commencée depuis septembre dernier et elle a été suspendue le 25 février. Les parties se rencontraient de nouveau le 17 mars. Le syndicat restait dans l'attente jusqu'à hier, de la réponse à sa proposition. Le syndicat se tourne maintenant vers ses membres. De nouveaux moyens de pression sont à prévoir.

Les installations impactées par le refus de l'APNCPE sont :

ARCHE DE NOÉ, 330, rue Jacques, Laval, QC H7P 5Y8 BÉCASSEAUX, 7665, rue Claire-Fauteux, Montréal, QC H1K 5B6 BÉCASSINE, 201, avenue Mercier , Montréal, QC H1L 5G5 BILLE DE VERRE , 7470, rue Jarry Est, Anjou, QC H1J 1H3 BOBINO-BOBINETTE, 12505, 28e Avenue, Montréal, QC H1E 3V3 BOTTINE FILANTE 1 ET 2, 6970, avenue Christophe-Colomb, Montréal, QC H2S 2H5 BOTTINE FILANTE 3, 6241, rue Louis-Hémon, Montréal, QC H2G 2K8 BOUTON ÉCLAIR, 7000, rue Jarry Est, Montréal, QC H1J 0B1 CÂLINS, 6115, boulevard Lévesque Est, Laval, QC H7C 1N9 CARTIERVILLE, 11760, avenue Robert-Giffard, Montréal, QC H4J 2C6 CHÂTEAU DES NEIGES 1, 4565, chemin Queen-Mary, Montréal, QC H3W 1W5 CHÂTEAU DES NEIGES 2, 5514, chemin Queen-Mary, Montréal, QC H3X 3V3 CHATOUILLE, 2335, avenue Laurier Est, Montréal, QC H2J 1C5 CHEZ-NOUS CHEZ-VOUS 1, 8605, rue Berri, Montréal, QC H2P 2G5 CHEZ-NOUS CHEZ-VOUS 2, 185, rue de Castelnau Est, Montréal, QC H2R 1P3 COPAINS D'ABORD DE MTL, 5355, avenue West Hill, Montréal, QC H4V 2W8 DE LA CÔTE, 6700, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC H3S 2A8 DOLMEN 1, 585, rue de Saint-Just, Montréal, QC H1L 6B1 DOLMEN 2, 600, rue Georges-Bizet, Montréal, QC H1L 5S9 DOLMEN 3, 610, rue Georges-Bizet, Montréal, QC H1L 5S9 DOMAINE ST-SULPICE , 1300, rue Antoine-Déat, Montréal, QC H2M 2R1 DULUTH, 3820, rue Saint-Dominique , Montréal, QC H2W 2A3 ENFANTS DE TOUS PAYS, 11905, rue Grenet, Montréal, QC H4J 2J2 ÉTOILES DU FAUBOURG 1 ET 2, 5115, rue de Contrecœur, Montréal, QC H1K 0L2 ÉVANGÉLINE, 3650, avenue Calixa-Lavallée, Montréal, QC H2L 1M3 FUNVILLE, 7000, boulevard Champlain , Verdun, QC H4H 1A8 GALOP 1, 4120, 43e Rue, Montréal, QC H1Z 1R2 GALOP 2, 4300, rue Jean-Rivard, Montréal, QC H1Z 2A8 GARDELUNES, 6789 rue Saint-André, Montréal, QC H2S 2L1 GARDIENS DES RÊVES, 3757, avenue Van Horne , Montréal, QC H3S 1R9 GÉNIES EN HERBES, 1, Place Laval, Bureau 156, Laval, QC H7N 1A1 GRAFFITI 1, 1150, rue Everett, Montréal, QC H2R 1N4 GRAFFITI 2, 300, rue de Castelnau Est, Montréal, QC H2R 1P7 IDÉE FIXE, 1825, rue de Champlain , Montréal, QC H2L 2S9 ÎLE DES SŒURS 1, 532, rue de Gaspé, Verdun, QC H3E 1E7 ÎLE DES SŒURS 2, 550, chemin du Golf, Verdun, QC H3E 1A8 JARDIN CHARMANT , 2545, avenue Bennett, Montréal, QC H1V 3N3 JARDINS DE FRUITS , 5075, rue Jean-Talon Ouest, Montréal, QC H4P 1W7 JARDINS DE FRUITS (BC), 5101, rue Buchan, bureau 240, Montréal, QC H4P 1S4 JARDIN DE LA RELÈVE, 1611, boulevard Crémazie Est, Montréal, QC H2M 2R9 JOYEUX CARROUSEL, 6715, rue Beaulieu, Montréal, QC H4E 3G2 PARMINOU, 25, rue Troy, Verdun, QC H4G 3C6 LIEU DES PETITS 1, 9081, boulevard Saint-Michel , Montréal, QC H1Z 3G6 LIEU DES PETITS 2, 5851, chemin Upper Lachine, Montréal, QC H4A 2B7 LUMINOU, 16115, boulevard Gouin Ouest, Sainte-Geneviève, QC H9H 1C7 MADEMOISELLE PLUCHE, 15140, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC H1A 3X1 MARIE-AUXILIATRICE 1, 8550, avenue Joliot Curie, Montréal, QC H1E 4C3 MARIE-AUXILIATRICE 2, 8906, boulevard Maurice-Duplessis, Montréal, QC H1E 6X5 MARMAILLE 1, 4125, boulevard de la Concorde Est, Laval, QC H7E 5A5 MARMAILLE 2, 4121, boulevard de la Concorde Est, Laval, QC H7E 5A5 MARMAILLE 3, 1455, rue du Plateau-Ouimet, Laval, QC H7L 2X4 MARMAILLE 4, 3900, boulevard de la Concorde Est, Laval, QC H7E 2E3 MARMOUSETS 1, 85, rue Sauvé Ouest, Montréal, QC H3L 1Y2 MARMOUSETS 2, 9904, boulevard Saint-Laurent , Montréal, QC H3L 2N7 MINI-FÉE, 359, rue Monty, bureau 12, Laval, QC H7A 2B9 P'TITES FRIMOUSSES DE LA MERCI, 575, boulevard Gouin Ouest, Montréal, QC H3L 1K6 PETIT CHEVAL, 8000, 8e Avenue, Montréal, QC H1Z 2V9 PETIT MONDE DU COLLÈGE AHUNTSIC, 8945, rue Saint-Hubert , Montréal, QC H2M 1Y7 PETIT RÉSEAU, 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H2X 3V4 PETIT SENTIER, 10775 Grande-Allée, Montréal, QC H3L 2M8 PETIT TALON 1, 7120, rue de Lanaudière, Montréal, QC H2E 1X9 PETIT TALON 2, 1300, rue Jean-Talon Est, Montréal, QC H2E 1S1 PETIT TALON 3, 7809, rue Boyer, Montréal, QC H2R 2S3 PETITE STATION, 25, rue Legendre Est, Montréal, QC H2M 1E8 PETITS CARILLONS, 6565, rue Marquette , Montréal, QC H2G 2Y6 PETITS PIERROTS, 33, avenue du Moulin, Lachine, QC H8R 1N6 PICOTINE 1, 722, rue de l'Église, Verdun, QC H4G 2M8 PICOTINE 2, 720, rue de l'Église, Verdun, QC H4G 2M8 PISSENLIT, 554, rue Sauriol Est, Montréal, QC H3L 2C9 POINTE SAINT-CHARLES 1, 255, avenue Ash, Montréal, QC H3K 2R1 POINTE SAINT-CHARLES 2, 237, avenue Ash, Montréal, QC H3K 2R1 ROSERAIES, 6500, boulevard des Galeries d' Anjou , Anjou , QC H1M 1W2 SAINT-ÉDOUARD 1, 6844, rue Drolet, Montréal, QC H2S 2T2 SAINT-ÉDOUARD 2, 237, avenue Ash, Montréal, QC H3K 2R1 SAINTE-ROSE , 2230, rue Gilford , Montréal, QC H2H 1H6 SAINT-LOUIS , 2230, rue Gilford , Montréal, QC H2H 1H6 SAINT-MARC , 7395, rue Garnier, Montréal, QC H2E 2A1 SOLEIL DU QUARTIER , 1130, boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, QC H2J 1L4 TECHNOFLOS, 531, rue Jean d'Estrées, Montréal, QC H3C 6T7 TRAIN DE BOURGOGNE, 2515, rue Delisle , 2e étage, Montréal, QC H3J 1K8 TRÉSORS DE DÉMOSTHÈNE 1, 1565, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval, QC H7S 1N1 TRÉSORS DE DÉMOSTHÈNES 2, 627, rue Principale, Laval, QC H7X 1C7 VERMOUILLEUSE, 2611, avenue Valois , Montréal, QC H1W 3M7

À propos

Le syndicat des travailleuses(eurs) des CPE de Montréal et Laval est affilié à la CSN. Il regroupe plus de 2800 membres répartis dans 155 installations. Il est affilié à la FSSS-CSN qui représente, au Québec, 11 000 travailleuses et travailleurs de CPE.

