« Nous sommes toujours très impressionnés par le calibre des musiciens qui participent au concours, et cette année n'est pas différente. Nous sommes ravis des soumissions que nous avons reçues et du fait que les Canadiens puissent en apprendre davantage sur ces artistes talentueux et dynamiques de la communauté canadienne de la musique country, a déclaré Paul Cunningham, premier vice-président, Marketing, SiriusXM Canada. La prochaine étape consiste à faire enregistrer par ces demi-finalistes incroyablement doués leurs propres pistes originales et vidéos en studio, puis à permettre aux amateurs de musique country du Canada de voter! »

« Au CCMA, nous sommes déterminés à éduquer, à élever et à célébrer la prochaine génération d'artistes country, et notre partenariat avec SiriusXM rend tout cela possible, déclare Amy Jeninga, présidente du CCMA. Nous adorons voir les nouveaux talents qui s'inscrivent à ce concours chaque année et nous savons que ces demi-finalistes brilleront sur la scène nationale offerte par SiriusXM. Nous avons hâte de suivre le parcours de ces artistes alors qu'ils se fraient un chemin vers la finale du Top of the Country à Calgary cet automne! »

Représentant 6 provinces au Canada, les demi-finalistes du Top of the Country 2022 SiriusXM sont :

Devin Cooper - Innisfail ( Alberta )

- ( ) Mallory Johnson - Conception Bay South (Terre-Neuve-et- Labrador )

- (Terre-Neuve-et- ) Five Roses - Montréal (Québec)

Josh Ross - Burlington ( Ontario )

- ( ) Danielle Ryan - Pitt Meadows (Colombie-Britannique)

- (Colombie-Britannique) Kyle McKearney - Calgary ( Alberta )

- ( ) SACHA - Warkworth ( Ontario )

( ) Shantaia - Spiritwood ( Saskatchewan )

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les artistes, consultez le site www.siriusxm.ca/topcountry. Pour obtenir des images haute résolution des huit demi-finalistes, veuillez cliquer ICI.

La prochaine étape du concours offre aux finalistes une excellente occasion d'enregistrer leurs propres pistes originales et vidéos en studio, qui seront diffusées en ligne pour que les amateurs de musique country votent pour leurs chansons préférées plus tard ce printemps. Une fois la période de vote terminée, trois finalistes seront sélectionnés pour participer à des mentorats dans l'industrie et se produire à divers salons lors de divers spectacles, dont le Country Music Week 2022 à Calgary, en Alberta, en septembre, où le grand gagnant sera annoncé.

« Le concours Top of the Country m'a offert des possibilités et des expériences inestimables et m'a ouvert la voie vers une carrière musicale de plus en plus importante, a déclaré Tyler Joe Miller, le vainqueur du concours Top of the Country. La prochaine étape du concours est très excitante pour ces artistes. Mon conseil aux demi-finalistes de cette année serait de profiter de chaque moment, de favoriser de nouvelles relations au sein de l'industrie et de remercier leurs amateurs d'être présents à chaque étape du processus. »

Le concours Top of the Country SiriusXM, en partenariat avec la CCMA, s'inscrit dans la tradition perpétuée de SiriusXM de promouvoir et valoriser la crème de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens par l'intermédiaire de ses contributions financières importantes et de sa portée à l'échelle de l'Amérique du Nord.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., faisant affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté via l'appli SXM. Pour plus de renseignements, visitez le site siriusxm.ca.

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook à facebook.com/siriusxmfranco, sur Twitter à @siriusxmfranco, sur Instagram à @siriusxmfranco et sur YouTube à youtube.com/siriusxmfranco.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus,SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant douze années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

À propos de la Canadian Country Music Association (CCMA)

Fondée en 1976, la Canadian Country Music Association (Association de la musique country canadienne) est un organisme sans but lucratif de type associatif qui se consacre à la promotion et à la reconnaissance de la musique country canadienne. En s'appuyant sur des préceptes visant à former, valoriser et célébrer les talents canadiens, la Canadian Country Music Association vise à promouvoir toujours davantage l'âme, la créativité et l'esprit de communauté que préconise la musique country, au moyen d'initiatives organisées tout au long de l'année et ayant pour point culminant la Country Music Week (Semaine de la musique country), qui a lieu chaque automne, et la cérémonie de remise des prix de la Canadian Country Music Association. Les commanditaires de la Country Music Week et de la cérémonie de remise des prix 2022 de la CCMA incluent FACTOR, les radiodiffuseurs privés du Canada et le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du « Fonds de la musique du Canada » du ministère du Patrimoine canadien, Radio Starmaker, Tourism Calgary et le gouvernement de l'Alberta.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour SiriusXM Canada : Aoife Gray, Zeno Group, [email protected], 647 218-3906; Pour la CCMA : Tiffany Astle, penelopePR, [email protected], 416 554-7329