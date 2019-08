Le concours 1res Œuvres! de BMO reconnaît les perspectives rafraîchissantes d'artistes canadiens émergents

« Je suis fier du travail que fait BMO pour soutenir les artistes émergents par le biais de ses divers projets tout au long de l'année », a déclaré Cameron Fowler, président, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. « C'est un honneur de participer à une initiative qui reconnaît la richesse des talents artistiques canadiens d'un océan à l'autre. Félicitations aux lauréats de 2019 pour leur succès. »

« C'est merveilleux de voir des projets aussi inventifs et complexes de la part d'un groupe de jeunes diplômés, sachant que leur génération est l'avenir de l'art au Canada », a ajouté Dawn Cain, conservatrice de la Collection d'œuvres d'art de BMO. « Nous applaudissons les lauréats de cette année et sommes impatients de célébrer leur récompense bien méritée en novembre. »

Les doyens et les instructeurs de 110 programmes artistiques postsecondaires ont de nouveau été invités à proposer trois finissants de chaque spécialité en arts visuels pour soumettre une œuvre récente.

Pour la première fois dans l'histoire du concours, les directives de soumission de 2019 autorisaient l'utilisation de supports temporels tels que la vidéo, les films, les diapositives, l'audio et l'informatique, en plus des supports acceptés auparavant - dessin, gravure, photographie, peinture, sculpture, verre, céramique, textiles, techniques mixtes et matériel d'installation.

Les lauréats du concours 1res Œuvres! de 2019 sont :



Lauréat national

Luther Konadu , Université du Manitoba ( Manitoba )

Lauréats régionaux

Preston Pavlis , MacEwan ( Alberta )

, MacEwan ( ) Cheyenne Rain LeGrande , Emily Carr University of Art & Design (Colombie-Britannique)

, Emily Carr University of Art & Design (Colombie-Britannique) Marie-France Hollier , Université du Manitoba ( Manitoba )

, Université du ( ) Clara Patterson , Université Mount Allison (Nouveau-Brunswick)

, Université Mount Allison (Nouveau-Brunswick) Emily Hayes , Campus Grenfell de l'Université Memorial de Terre-Neuve (Terre-Neuve-et- Labrador )

, Campus Grenfell de l'Université Memorial de Terre-Neuve (Terre-Neuve-et- ) Séamus Gallagher, Collège d'art et de design de la Nouvelle-Écosse (Nouvelle-Écosse)

Kaleigh Rose Tagak , Collège de l'Arctique du Nunavut ( Nunavut )

, Collège de l'Arctique du ( ) Christopher Dela Cruz , Université de Toronto à Scarborough ( Ontario )

, Université de à ( ) Hanna Matheson , Collège Holland (Île-du-Prince-Édouard)

, Collège (Île-du-Prince-Édouard) Charline Dally , Université du Québec à Montréal (Québec)

, Université du Québec à Montréal (Québec) Jimuel Belarmino, Université de Regina ( Saskatchewan )

) Robyn McLeod , École d'art visuel du Yukon ( Yukon )

Autres œuvres dignes de mentions présentées :

Une série d'impressions chromogènes formée à partir d'images de la communauté proche de l'artiste, membres de sa famille et amis, prises au cours d'une période donnée. Le triptyque fait partie d'un projet documentaire en cours qui vise à lutter contre la représentation négative du corps noir dans l'histoire et à créer un document sur ces personnes d'après leur propre perception d'elles-mêmes. ( Luther Konadu , lauréat national)





, lauréat national) Une machine qui enregistre des moments de silence ou de sons assourdis. L'artiste examine la notion de silence comme une dimension à laquelle on devrait prêter une oreille attentive - un privilège accordé uniquement au son. ( Christopher Dela Cruz , lauréat de l' Ontario )





, lauréat de l' ) Une visite en réalité virtuelle d'une drag house créée à l'aide du moteur de jeu vidéo Unity, qui sert de famille alternative fondée par ses membres dans le but de se réserver des espaces sûrs. (Séamus Gallagher, lauréat de la Nouvelle-Écosse)





créée à l'aide du moteur de jeu vidéo Unity, qui sert de famille alternative fondée par ses membres dans le but de se réserver des espaces sûrs. (Séamus Gallagher, lauréat de la Nouvelle-Écosse) Une peinture à l'huile sur toile qui critique le gaspillage et le luxe des privilégiés de notre société, inspirée par l'expérience de l'artiste qui a été témoin de l'extrême pauvreté pendant son enfance aux Philippines . (Jimuel Belarmino, lauréat de la Saskatchewan )





. (Jimuel Belarmino, lauréat de la ) Une série d'impressions numériques et de mukluks faits à la main qui allient tradition et technologie. La pièce imagine un avenir où les peuples dénés continuent de résister aux barrières coloniales telles que la tromperie et l'effacement. ( Robyn McLeod , lauréate du Yukon )

Membre du comité de sélection de 2019 :

Marie-Ève Beaupré, conservatrice, Musée d'art contemporain de Montréal, Québec

cheyanne turions, conservatrice, SFU Galleries, Colombie-Britannique

Sarah Robayo Sheridan , conservatrice, Musée d'art de l'Université de Toronto, Ontario

, conservatrice, Musée d'art de l'Université de Adriana Kuiper , artiste et professeure agrégée, Université Mount Allison, Nouveau-Brunswick



Pour voir les œuvres lauréates sur le site Internet de BMO Groupe financier, rendez-vous à l'adresse suivante : https://1resoeuvres.bmo.com

