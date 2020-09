Dans la foulée de la pandémie de COVID-19 et pour la sécurité de ses artistes et visiteurs, 1 res Œuvres! de BMO présente son exposition annuelle de façon virtuelle. Organisée par le Musée d'art de l'Université de Toronto, l'exposition présentera les 13 œuvres lauréates sur le site du Musée d'art virtuel (artmuseum.utoronto.ca) du 15 septembre au 16 octobre. Les lauréats, qui représentent l'ensemble des provinces et territoires du Canada, recevront des prix en argent, soit un prix national de 15 000 $ et des prix régionaux de 7 500 $ chacun.

« C'est un privilège de souligner le travail inventif et complexe des meilleurs étudiants de niveau postsecondaire au Canada, une génération qui représente l'avenir des arts au Canada », a déclaré Cameron Fowler, chef de la stratégie et des opérations, BMO Groupe financier. « BMO s'est engagé à soutenir la créativité et le talent de nos artistes émergents et nous sommes fiers de participer à cette initiative remarquable. Félicitations aux lauréats de 2020 pour toutes leurs réalisations. »

« Nous sommes ravis de reconnaître ces artistes remarquables dans leur transition de l'école d'art à la pratique artistique », a affirmé Dawn Cain, conservatrice de la Collection d'œuvres d'art de BMO. « En adoptant un format virtuel pour l'exposition, nous sommes en mesure de présenter ces œuvres novatrices et opportunes à de nouveaux publics au Canada et ailleurs. »

Le concours annuel invite les doyens et les formateurs de 110 programmes artistiques postsecondaires à l'échelle du Canada à proposer trois finissants de chacune de leurs spécialités artistiques pour soumettre une œuvre récente. Un jury distingué a sélectionné les œuvres lauréates de cette année parmi les 295 soumissions reçues. Les directives de soumission autorisaient l'utilisation de supports temporels tels que la vidéo, les films, l'audio et l'informatique, en plus des supports suivants : dessin, gravure, photographie, peinture, sculpture, verre, céramique, textiles, techniques mixtes et matériel d'installation.

Voici la liste complète des lauréats du concours 1res Œuvres! de BMO de 2020 :

Lauréate nationale

Simone Elizabeth Saunders , It Matters, Alberta University of the Arts ( Alberta )

Lauréats régionaux

Jasmine MacGregor , Anishinaabekwe (Ojibway woman) , Alberta University of the Arts ( Alberta )

, , ( ) David Ezra Wang , Practicum , Université de la Colombie-Britannique (Colombie-Britannique)

, , Université de la Colombie-Britannique (Colombie-Britannique) Gabriel Roberts , A Closet Painted Blue , Université du Manitoba ( Manitoba )

, , Université du ( ) Matthew Cripps , 4 Crawling Vases , Collège d'artisanat et de design du Nouveau-Brunswick (Nouveau-Brunswick)

, , Collège d'artisanat et de design du Nouveau-Brunswick (Nouveau-Brunswick) Kathleen Elliott , Well Seasoned , Campus Grenfell de l'Université Memorial de Terre-Neuve (Terre-Neuve-et- Labrador )

, , Campus Grenfell de l'Université Memorial de Terre-Neuve (Terre-Neuve-et- ) Alex Sutcliffe , A Finger Cuts Light , Collège d'art et de design de la Nouvelle-Écosse (Nouvelle-Écosse)

, , Collège d'art et de design de la Nouvelle-Écosse (Nouvelle-Écosse) Ellie Tungilik , Finding Hope , Collège de l'Arctique du Nunavut ( Nunavut )

, , Collège de l'Arctique du ( ) Tian Cao , 2020 Surfing the Internet , Université de l'École d'art et de design de l' Ontario ( Ontario )

, , Université de l'École d'art et de design de l' ( ) Duncan Brooks , Empty Steps , Collège Holland (Île-du-Prince-Édouard)

, , Collège (Île-du-Prince-Édouard) Mikael Lepage , Dénué , Université du Québec à Montréal (Québec)

, , Université du Québec à Montréal (Québec) Rey Francis Dominic B. Tatad , Chosen Land , Université de Regina ( Saskatchewan )

, , Université de Regina ( ) Nicole Favron , 5.5 hours of shovelling so I can walk in the path of a moose, École d'art visuel du Yukon ( Yukon )

Les œuvres mises en évidence comprennent les suivantes :

« Portrait d'un civil noir dans la société occidentale pendant la pandémie de COVID-19. Ce patchwork coloré touffeté à la main met l'accent sur la qualité et l'importance de la vie (et des enjeux) des Noirs à une époque où la pandémie a éradiqué la normativité sociale, isolant davantage les communautés marginalisées et accentuant ainsi les préjugés raciaux envers les personnes à la peau noire ou brune. » ( Simone Elizabeth Saunders , lauréate nationale)

, lauréate nationale) « Inspiré par les images « médiocres » observées par l'artiste sur Internet, y compris des mèmes statiques, de courtes vidéos à faible résolution, des images commerciales de mauvais goût et des autophotos manipulées, ce projet interactif tridimensionnel, créé à l'aide du moteur de jeux Unity, explore les questions d'accessibilité, de démocratie, de reproduction de masse, de conflits culturels, d'égo identité et de consumérisme. » ( Tian Cao , lauréat de l' Ontario )

, lauréat de l' ) « Un portait à l'huile sur toile d'un homme vêtu d'une chemise blanche, un symbole de masculinité et de classe sociale. En allant à l'encontre de toutes les conventions, l'artiste a peint la chemise à l'envers et l'a froissée, suscitant auprès du spectateur plus de questions que de réponses. » ( Mikael Lepage , lauréat du Québec)

, lauréat du Québec) « Cette œuvre à techniques mixtes présentant des cyanotypies sur papier, lin, denim et coussins est une exploration contemplative de la sexualité de l'artiste vivant une relation secrète. » ( Gabriel Roberts , lauréat du Manitoba )

Membres du comité de sélection de 2020 :

Melanie Colosimo , directrice et conservatrice, Anna Leonowens Gallery , Nouvelle-Écosse

, directrice et conservatrice, , Nouvelle-Écosse Francisco-Fernando Granados , Faculté des arts, Université de l'École d'art et de design de l' Ontario , Ontario

, Faculté des arts, Université de l'École d'art et de design de l' , Marie-Ève Beaupré, conservatrice, Musée d'art contemporain de Montréal, Québec

cheyanne turions, conservatrice, SFU Galleries, Colombie-Britannique

Pour voir les œuvres lauréates sur le site Internet de BMO Groupe financier, rendez-vous à l'adresse suivante : https://1resoeuvres.bmo.com/

Pour accéder à l'exposition virtuelle, rendez-vous à l'adresse suivante (en anglais seulement) : artmuseum.utoronto.ca

