CALGARY, AB, le 2 mai 2024 /CNW/ - Des améliorations énergétiques seront apportées au complexe de South Fish Creek grâce à un investissement conjoint de plus de 1,2 million de dollars du gouvernement fédéral, du YMCA de Calgary et des partenaires du complexe.

Annoncé par député George Chahal et Shannon Doram, présidente-directrice générale du YMCA de Calgary, ce projet permettra de prolonger la durée de vie et d'améliorer l'efficacité énergétique de l'installation. Le complexe de South Fish Creek répond aux besoins des résidants de Calgary depuis plus de vingt ans. Ces rénovations permettront de prolonger la durée de vie de l'installation, d'améliorer la qualité de l'air et l'efficacité énergétique, ainsi que de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En remplaçant les systèmes qui permettent au complexe de fonctionner, le YMCA pourra continuer à offrir d'importants services et programmes qui répondent aux besoins des enfants, des jeunes, des nouveaux arrivants et des résidents de tous âges et de tous horizons.

Le YMCA de Calgary remplacera ses systèmes de chauffage actuels par des modèles plus efficaces et modernisera les unités de traitement de l'air. Ces améliorations devraient permettre de réaliser des économies qui pourront être réaffectées pour répondre aux besoins futurs de la communauté. Les mises à jour permettront aux systèmes qui contribuent au fonctionnement du complexe de s'adapter à un environnement en constante évolution, en maintenant une atmosphère confortable et une meilleure qualité de l'air pendant les mois froids d'hiver et les canicules estivales.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) vise à améliorer les lieux, où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se rassemblent, en réduisant la pollution et les coûts, tout en soutenant des milliers de bons emplois. En apportant des améliorations écologiques et d'autres types d'améliorations aux bâtiments communautaires publics existants et en construisant de nouveaux bâtiments dans les communautés mal desservies, le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs contribue à assurer l'inclusivité, l'accessibilité et la longévité des installations communautaires, tout en aidant le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Le YMCA de Shawnessy joue un rôle important dans notre communauté en préparant nos enfants, nos jeunes, nos voisins nouveaux arrivants et les personnes de tous âges et de tous horizons à réussir. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs encourage les solutions novatrices et propres pour aider le Canada à s'adapter à une économie plus verte et à faible émission de carbone. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, le complexe de South Fish Creek pourra continuer de répondre aux besoins des résidants de Calgary pendant de nombreuses années. »

George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Shawnessy YMCA est un important centre communautaire qui offre au quadrant sud-ouest de Calgary, lequel connaît une croissance rapide, un lieu de jeu, de croissance et de rencontre. L'investissement du gouvernement du Canada dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs permettra au YMCA Calgary d'être plus écoénergétique et nous aidera à offrir les programmes et les services qui sont essentiels à la création de collectivités dynamiques pour les années à venir. Nous sommes heureux de pouvoir nous associer au gouvernement du Canada pour lutter contre les changements climatiques et renforcer la résilience des collectivités. »

Shannon Doram, présidente-directrice générale du YMCA de Calgary

« À titre de propriétaire du bâtiment abritant le centre de loisirs de South Fish Creek, la ville de Calgary se réjouit des améliorations écoénergétiques apportées par le YMCA de Calgary. Non seulement ces améliorations permettront d'assurer la disponibilité de l'installation pour d'autres générations de Calgariens, elles réduiront également l'empreinte carbonique du bâtiment. La lutte contre les changements climatiques est une priorité stratégique de la ville de Calgary, et l'aide apportée à nos partenaires pour réduire les émissions est un élément clé de la mise en œuvre de l'engagement du conseil municipal. »

Tim Mowrey, gestionnaire, Loisirs, Sports et Partenaires communautaires, Ville de Calgary

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 979 800 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et le YMCA de Calgary fournit 244 950 $.

fournit 244 950 $. Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 20,5 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 268 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration, en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

