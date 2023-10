HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Hydro-Québec inaugure le complexe hydroélectrique de la Romaine, son plus important complexe depuis celui de la Baie-James. Avec ses quatre centrales maintenant en service, ce complexe d'une puissance installée de 1 550 MW produit 8 TWh par an, ce qui est suffisant pour alimenter 470 000 foyers. Il fournit une énergie propre, renouvelable et disponible sur demande, qui contribue directement à la prospérité et à la décarbonation du Québec.

La construction du complexe de la Romaine s'est échelonnée de 2009 à 2023, ce qui représente un délai remarquablement court pour un projet d'une telle envergure. C'est grâce à la gestion rigoureuse et aux innovations déployées sur le chantier qu'Hydro-Québec a pu réaliser un tel exploit, à un coût très compétitif de surcroît. Le coût de réalisation du projet s'élève à 7,4 milliards de dollars, soit un écart de moins de 14 % par rapport à l'estimation initiale.

Le prix de revient de 6,4 cents le kilowattheure est très avantageux, d'autant plus que la Romaine fournit à la fois de l'énergie et de la puissance. Cela permet d'équilibrer la production variable issue d'autres sources renouvelables, telles que le vent et le soleil.

Le projet a malheureusement été marqué par le décès de quatre travailleurs. Ces accidents ont amené Hydro-Québec à revoir en profondeur et à renforcer ses pratiques. En cette journée d'inauguration, nos pensées se tournent vers nos collègues disparus et leurs familles, et nous renouvelons notre engagement à ce que la santé et la sécurité demeurent toujours au cœur de nos priorités.

La construction du complexe de la Romaine n'aurait pas été possible sans la contribution des hommes et des femmes qui y ont œuvré. De plus, l'étroite collaboration des collectivités minganoises et des communautés innues nous a permis d'adapter nos pratiques en fonction de la réalité de ce vaste territoire.

« Je suis très fier d'inaugurer les installations de la Romaine, le plus grand complexe hydroélectrique depuis la Baie-James, et un symbole du génie de notre nation. C'est un projet essentiel pour notre avenir énergétique, qui va permettre de répondre aux besoins industriels du Québec pour les 100 prochaines années ! Je suis particulièrement fier qu'on ait réalisé ce projet en partenariat avec la nation innue, de nation à nation. On peut être fiers de l'expertise d'Hydro-Québec et d'être parmi les meilleurs au monde en matière d'hydroélectricité. Grâce aux grands bâtisseurs qu'ont été Jean Lesage, René Lévesque et Robert Bourassa, on a fait le choix de l'hydroélectricité, une énergie propre qui nous donne une longueur d'avance pour la transition énergétique. On doit miser sur cette force pour créer plus de richesse en émettant moins de GES. »

- François Legault, premier-ministre du Québec.

« Investir dans l'hydroélectricité et l'électrification de notre économie, c'est essentiel pour atteindre nos objectifs de décarbonation. La Romaine, c'est le symbole de ce qu'on peut accomplir au Québec quand on fait preuve d'audace et d'ambition. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

« Tellement fier de ce partenariat ! Les Premières Nations et les Inuit sont les premiers témoins des changements climatiques. Le développement des énergies propres doit se faire en collaboration avec les communautés autochtones. C'est ensemble, de nation à nation, que nous réussirons à décarboner le Québec. »

- Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Aujourd'hui, c'est une journée historique pour la Côte-Nord ! L'inauguration du complexe de la Romaine est le fruit d'un énorme chantier auquel les Nord-Côtiers ont cru et dans lequel ils se sont investis. Une immense fierté anime aujourd'hui les gens de la région ! Les retombées économiques générées par le chantier de ces nouvelles centrales ont été remarquables et, maintenant, l'énergie produite sur la Côte-Nord contribue à la transition énergétique ainsi qu'à l'économie du Québec. »

- Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Le complexe de la Romaine est un legs précieux à la société québécoise. Il contribue à une grande transition énergétique qui est au cœur de la création d'une économie plus verte et d'une société plus prospère. J'aimerais remercier les milliers de travailleurs et de travailleuses, les communautés autochtones et la population minganoise pour leur immense contribution et leur sens de l'innovation et de la collaboration.»

- Michael Sabia, président-directeur général, Hydro-Québec

« Je salue le travail de tous ceux et toutes celles qui ont œuvré à la réalisation de cet important complexe et particulièrement l'apport des Minganoises et Minganois ainsi que des Nord-Côtières et Nord-Cotiers. Le complexe de la Romaine illustre l'immense potentiel que possède le territoire minganois. Outre les retombées économiques pendant les travaux, la MRC de Minganie reconnaît l'importance des 70 emplois permanents liés à la Romaine à Havre-Saint-Pierre et est heureuse d'avoir participé à cette réalisation d'envergure. »

- Meggie Richard, préfète, MRC de la Minganie

Le projet a généré des retombées économiques de 5,5 milliards de dollars pour le Québec, dont 1,4 milliard pour la région.

Des mesures d'atténuation ont été mises en place, dont la création de plus de 60 hectares de nouveaux milieux humides et l'ensemencement en saumon, en touladi et en ouananiche.

Les suivis environnementaux s'échelonneront jusqu'en 2040, en collaboration avec les partenaires du milieu.

