Le communautaire congédie la ministre Chantal Rouleau

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) et le mouvement Le communautaire à boutte annoncent, aujourd'hui, qu'ils retirent toute leur confiance envers la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, madame Chantal Rouleau et demandent au premier ministre de nommer un nouvel interlocuteur dès maintenant.

Déconnexion et mépris

Vendredi dernier, des représentant•es du mouvement ont assisté à un exercice d'interpellation à l'Assemblée nationale. Pendant près de deux heures, la ministre Rouleau s'est contentée de défendre son bilan, plutôt que de discuter de la réelle détresse qui se vit actuellement sur le terrain. Madame Rouleau était accompagnée de ses deux collègues, députées d'Argenteuil et d'Abitibi-Ouest, qui nous ont répété à quel point leur gouvernement est à l'écoute et généreux, que nous ne vivons pas de sous-financement et que nous devons être plus efficients.

Madame Rouleau ne mesure pas la gravité de la situation. Alors que les témoignages poignants des travailleuses et travailleurs se multiplient, elle nous parle d'un plan d'action gouvernemental imminent qu'elle n'a même pas amorcé et qui pourrait prendre jusqu'à deux ans avant de voir le jour.

Au terme de cette interpellation, madame Rouleau a refusé de rencontrer les représentant•es qui étaient sur place, prétextant un horaire chargé. Elle s'est contentée de venir rapidement serrer des mains, détournant même le regard des représentants du mouvement Le communautaire à boutte.

« Avec ce geste, madame Rouleau a tourné le dos à plus de 1 800 organismes en grève et à plus de 20 000 travailleuses et travailleurs du communautaire. Une telle attitude, à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale, un lieu hautement symbolique, est indigne de la fonction qu'elle occupe », expriment d'une même voix Caroline Toupin, du RQ-ACA et Mathieu Gélinas, du mouvement Le communautaire à boutte.

Les interlocuteurs conviés à une rencontre sans la ministre

Depuis une semaine, on attend un engagement clair de madame Fréchette et de monsieur Drainville pour la création d'une table de négociation sérieuse, mais sans réponse. Pendant ce temps, madame Rouleau a refusé de s'asseoir avec nous et nous renvoie à son personnel de cabinet. Cela démontre l'ampleur de son indifférence.

Le RQ-ACA et le mouvement Le communautaire à boutte exigent :

La démission de madame Rouleau de ses fonctions ministérielles et la nomination d'une nouvelle personne interlocutrice.

La mise en place urgente d'une table de négociation avec le premier ministre actuel ou le ou la prochaine première ministre pour travailler à un plan de rattrapage.

Une partie des 250 millions de dollars de la marge de manœuvre discrétionnaire dont disposera le ou la future première ministre.

Le maintien du Fonds d'aide à l'action communautaire autonome (FAACA), vital non seulement pour les groupes de défense collective des droits, mais aussi pour l'autonomie de l'ensemble du mouvement communautaire autonome.

Le milieu communautaire maintient l'escalade

Le milieu communautaire autonome demeure debout et uni. Tant que de véritables engagements ne seront pas pris par la Coalition avenir Québec, le mouvement maintiendra l'escalade de ses moyens de pression.

À propos

Le communautaire à boutte

Mouvement de grève communautaire né à Shawinigan et à Mékinac, maintenant présent dans toutes les régions du Québec. Les travailleuses et travailleurs luttent pour des conditions de travail décentes et un financement à la hauteur du rôle essentiel du communautaire.

Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)

Le RQ-ACA est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome. Il représente 82 regroupements et organismes nationaux et rejoint au-delà de 4 500 organismes d'ACA partout au Québec.

SOURCE Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)

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