INVITATION AUX MÉDIAS - Interpellation de la ministre Rouleau : Le mouvement communautaire sur place

QUÉBEC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Des porte-paroles du mouvement Le communautaire à boutte, du Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) et de la Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC) seront présentes lors de l'interpellation avec la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'action communautaire, Chantal Rouleau, vendredi matin à l'Assemblée nationale.

Alors que plus de 1600 organismes communautaires sont en grève du 23 mars au 2 avril pour dénoncer leur sous-financement et exiger une table de négociation d'urgence avec le ou la prochaine ministre, la ministre Rouleau sera interrogée par les partis d'opposition et devra répondre de son bilan en matière d'action communautaire.

Quoi : Interpellation de la ministre Rouleau

Quand : 27 mars 2026, de 10h00 à 12h00

Où : Salon Rouge de l'Assemblée nationale

SOURCE Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)

Contact média : Emilie Marchand, [email protected], (418) 806-7417