/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS - Plus de 1300 organismes en grève exigent une table de négociation/

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - Les représentant•es des médias sont invité•es à un point de presse en ligne organisé ce dimanche par le mouvement Le communautaire à boutte et le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA), à la suite du dévoilement du budget du gouvernement du Québec.

Il sera notamment question de réclamer d'urgence une table de négociation avec le ou la nouvelle première ministre. Rappelons que plus de 1 300 organismes d'action communautaire autonome déclencheront une grève dès le lendemain, pendant deux semaines.

Quoi: Point de presse : Plus de 1300 organismes en grève exigent une table de négociation

Qui: Les porte-paroles présent•es seront Caroline Toupin pour le RQ-ACA, Mathieu Gélinas et Caroline Chartier du mouvement Le communautaire à boutte

Quand: dimanche 22 mars, de 10h15 à 10h45

Lien: https://us02web.zoom.us/meeting/register/6_efDofOQlavTEQvCoDmxw

SOURCE Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)

Contact médias: Marie-Line Audet, (819) 698-8399, [email protected]