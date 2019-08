Le commissaire de la concurrence encourage une concurrence accrue dans le secteur de la vente de boissons alcoolisées en Ontario

OTTAWA, le 13 août 2019 /CNW/ - Dans une lettre ouverte adressée à l'honorable Rod Phillips, ministre des Finances de l'Ontario, le commissaire de la concurrence Matthew Boswell affirme que l'examen récent de la politique sur les boissons alcoolisées en Ontario ouvre la porte à une concurrence accrue dans un secteur important.

La politique actuelle sur les boissons alcoolisées en Ontario limite le nombre de détaillants et nuit à la concurrence en matière de prix, tout en entravant l'entrée de certains producteurs dans de nouveaux marchés.

Le Bureau de la concurrence appuie les recommandations faites dans le rapport Plaidoyer pour un changement : Augmenter le choix et élargir les possibilités dans le secteur de l'alcool de l'Ontario qui permettraient aux détaillants d'avoir des chances égales de vendre leurs produits, qui encourageraient une concurrence en fonction des prix et qui appuieraient une tarification de vente en gros adéquate.

Dans le même ordre d'idée que les recommandations du commissaire dans le cadre de l'amélioration de la politique sur les boissons alcoolisées en Colombie-Britannique, un système de tarification de vente en gros adéquat pour les bars et les restaurants de l'Ontario pourrait mener à un plus grand choix de produits, à des prix plus bas et à des produits nouveaux et innovateurs pour les consommateurs.

Tout en reconnaissant qu'il faille que la province trouve un point d'équilibre entre les objectifs des politiques publiques (notamment en matière de santé et de sécurité) et la concurrence, le commissaire appuie la mise en place d'un système moins limitant, qui offre aux Ontariens un plus grand choix.

Les faits en bref

Le nombre d'épiceries détenant un permis pour vendre vins, bières et cidres en Ontario est actuellement limité à 450. Les épiciers doivent respecter certains critères d'admissibilité pour obtenir un permis, comme des exigences sur la superficie minimale.

Tous les détaillants détenant un permis en Ontario doivent demander le même prix pour un produit, une pratique connue comme la tarification uniforme.

Les bars et les restaurants doivent se procurer des boissons alcoolisées auprès de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) ou du Beer Store, au même prix de détail que les consommateurs, et non à un prix de gros.

La capacité de distribution et d'entreposage limite la capacité des producteurs nouveaux et innovateurs de commercialiser leurs produits et restreint le choix des consommateurs.

Citation

« Les consommateurs et les entreprises de l'Ontario tireraient avantage d'un système moins restrictif, qui donnerait aux détaillants une chance égale de participer au marché, qui encouragerait la concurrence en fonction des prix et qui favoriserait l'accès à une plus grande sélection de produits. »

- Matthew Boswell, commissaire de la concurrence

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés :

Demande de renseignements

