L'absence apparente du français sur des panneaux d'affichage et électroniques suscite des réactions

TORONTO, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le Commissaire aux services en français par intérim, Carl Bouchard, a annoncé aujourd'hui qu'il ouvre une enquête, de sa propre initiative, sur l'absence du français dans la publicité extérieure du gouvernement provincial.

« Nous avons remarqué que le français était absent dans de la publicité récemment diffusée, notamment sur certains des panneaux électroniques, des abribus et des autobus, » a dit M. Bouchard. « Ceci soulève des questions sur la façon dont les organismes gouvernementaux communiquent avec les francophones de l'Ontario. »

Le Commissaire par intérim a lancé l'enquête de sa propre initiative afin de déterminer dans quelle mesure la Loi sur les services en français est respectée. Un échéancier n'a pas été fixé; l'enquête sera achevée dès que possible.

C'est la deuxième enquête formelle par le Bureau de l'Ombudsman en vertu de la Loi sur les services en français. Elle sera menée par l'Unité des services en français du Bureau.

M. Bouchard encourage toute personne qui dispose de renseignements pertinents sur cette enquête à déposer une plainte en ligne (https://www.ombudsman.on.ca/portez-plainte), à envoyer un courriel à [email protected], ou à appeler le 1-866-246-5262.

L'Ombudsman est un officier indépendant et impartial de l'Assemblée législative de l'Ontario qui examine et règle des plaintes du public à propos des organismes du gouvernement provincial, ainsi que des services en français, des services de protection de l'enfance, des municipalités, des universités et des conseils scolaires.

L'Ombudsman recommande des solutions aux problèmes administratifs individuels et systémiques. Au sein du Bureau de l'Ombudsman, le Commissaire aux services en français traite les plaintes et mène des enquêtes, produit des recommandations visant à améliorer la prestation des services en français et veille à ce que les droits des Ontarien(ne)s et les obligations des organismes gouvernementaux soient respectés relativement à la Loi sur les services en français.

Also available in English

Renseignements: Contacts médias: Emmanuelle Bleytou, Gestionnaire des communications, Unité des services en français et Unité des enfants et des jeunes; Josée Laperrière, Agente des communications, Unité des services en français