TORONTO, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (CIPVP) a lancé aujourd'hui son deuxième Défi de la transparence, qui permet aux institutions publiques ontariennes de faire part de leurs approches novatrices en matière de données ouvertes et de transparence du gouvernement.

« À notre ère numérique, la transparence et l'accès à des renseignements fiables détenus par les pouvoirs publics comptent plus que jamais. Ils permettent de lutter contre la désinformation, de favoriser l'engagement civique, d'aplanir les inégalités sociales et de renforcer la confiance du public », a déclaré Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. « Nous sommes ravis de demander à nouveau aux institutions du secteur public de montrer comment elles favorisent la transparence et tirent profit des données ouvertes pour améliorer la vie quotidienne de la population ontarienne. Cette année, nous avons ajouté un nouvel élément : nous demandons aux institutions de nous montrer leurs solutions uniques pour faire preuve d'ouverture quant à la façon dont elles recueillent, utilisent et divulguent des données personnelles. »

Le CIPVP recherche des initiatives ou projets qui sont novateurs, créatifs et inclusifs, qui ont des retombées concrètes et positives dans les vie des Ontariennes et des Ontariens et dont d'autres institutions pourraient s'inspirer. Toutes les organisations admissibles sont encouragées à participer et à utiliser des éléments visuels et des contenus créatifs dans leurs présentations. Certains projets seront mis en vedette dans la Vitrine de la transparence du CIPVP, une galerie 3D en ligne de projets de transparence modernes et percutants réalisés par des organisations du secteur public.

La protection de la vie privée et la transparence dans un gouvernement moderne compte parmi les quatre priorités stratégiques du CIPVP. Le Défi de la transparence est l'une des initiatives que le CIPVP a lancées afin de promouvoir le droit à l'information des Ontariennes et des Ontariens et de collaborer avec les institutions pour favoriser l'ouverture et la transparence.

Les organisations ont jusqu'au 31 mai 2024 pour présenter leurs projets. Des précisions sur le Défi de la transparence, les critères d'admissibilité et de présentation, des questions fréquentes et une formule de présentation facile à remplir en ligne sont accessibles à www.cipvp.ca/defi-de-la-transparence.

