TORONTO, le 5 mai 2025 /CNW/ - La Semaine de l'éducation est une occasion de souligner le rôle vital de l'éducation pour bâtir une société forte, informée et inclusive. Comme les enfants et les jeunes passent une bonne partie de leur vie en ligne, il ne faut pas oublier non plus qu'il est de plus en plus important d'assurer leur littératie numérique, de les renseigner sur la protection de la vie privée et de les aider à devenir des citoyens numériques responsables.

Alors que les enseignantes et les enseignants planifient déjà la prochaine année scolaire, le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (CIPVP) souligne cette occasion en faisant connaître ses ressources visant à aider les écoles et les pédagogues à protéger la vie privée des enfants et à donner à la nouvelle génération les moyens de fréquenter les espaces numériques avec confiance et en toute sécurité.

« Les enfants et les jeunes méritent d'acquérir les compétences et la confiance dont ils ont besoin pour évoluer dans le monde numérique de façon sécuritaire et responsable, en respectant leur vie privée et celles des autres », a déclaré Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. « En enseignant aux jeunes la protection de la vie privée tôt, à l'école et à la maison, nous pouvons leur donner les connaissances et les moyens nécessaires pour se protéger, prendre des décisions judicieuses et s'épanouir dans notre monde de plus en plus numérique. »

Les enfants et les jeunes dans un monde numérique est une priorité stratégique du CIPVP; elle vise à défendre les droits des enfants et des jeunes en matière de protection de la vie privée et d'accès à l'information en favorisant leur littératie numérique et l'expansion de leurs droits numériques, tout en tenant les institutions responsables de protéger les enfants et les jeunes qu'elles servent. À l'appui de cette priorité, le CIPVP a élaboré des outils et lancé différentes initiatives pour les écoles, les pédagogues, les parents et les jeunes :

Charte de la protection de la vie privée numérique pour les écoles ontariennes : Cette charte énonce 12 engagements que les écoles peuvent prendre pour renforcer la protection de la vie privée des élèves et susciter leur confiance et celle des familles. Le CIPVP invite les écoles à souscrire à cette charte avant l'année scolaire 2025-2026.

Plans de leçons Ta vie privée : c'est à toi! (pour les élèves de la 2e à la 8e année) : Élaborées en collaboration avec HabiloMédias, ces leçons prêtes à utiliser en classe s'insèrent dans le curriculum mis à jour de l'Ontario et aident à apprendre aux élèves à protéger leur vie privée, à reconnaître les risques en ligne et à réfléchir à leur empreinte numérique. Chaque leçon correspond au livret d'activités Ta vie privée : c'est à toi! du CIPVP.

Ta vie privée : c'est à toi! : Ce livret d'activités gratuit regorge de jeux et casse-tête qui apprennent aux enfants à protéger leur vie privée en ligne, à reconnaître les arnaques et à respecter les autres. Il est idéal en famille lors des soirées de jeux ou en tête à tête avec son enfant.

Boîte à outils des jeunes ambassadeurs : Élaborée avec l'apport du Conseil consultatif de la jeunesse du CIPVP, cette boîte à outils contient tout ce dont les élèves de 12 ans et plus ont besoin pour diriger des discussions entre camarades sur le droit à la vie privée, la littératie numérique et la protection des renseignements personnels.

L'info, ça compte : Ce balado aborde des sujets concernant les élèves dont l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans le monde numérique, l'enseignement aux enfants de ce que veut dire la protection de la vie privée, le fait de grandir en ligne, la technologie à l'école et les adolescents, la technologie et la vie privée

La chaîne Instagram du CIPVP, à @cipvp.ontario, est un espace réservé aux jeunes, à qui elle propose des conseils simples, des bandes dessinées et des vidéos qui leur montrent comment protéger leur vie privée et faire des choix numériques judicieux et les renseignent sur leurs droits.

La Semaine de l'éducation, qui a lieu du 5 au 9 mai 2025, souligne le rôle de l'éducation pour former la prochaine génération. Souscrivez dès maintenant à la charte numérique!

Le CIPVP encourage les pédagogues, les parents et les jeunes à explorer ses outils et ressources pour sensibiliser les enfants et les jeunes à la protection de la vie privée et leur inculquer les connaissances et les compétences nécessaires pour s'informer et naviguer en ligne en toute sécurité et avec confiance.

