OTTAWA, ON, le 3 mai 2024 /CNW/ - Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) se réunit deux fois par an pour examiner la situation des espèces sauvages désignées comme étant possiblement menacées de disparition au pays. Le COSEPAC déterminera le statut de 12 espèces sauvages canadiennes, dont le narval, parfois appelé licorne de mer, le meunier de Salish, une espèce actuellement « menacée », et la Paruline de Kirtland, une espèce spécialiste du pin gris récemment retirée de la liste des espèces en voie de disparition des États-Unis.

La prochaine réunion aura lieu du 6 au 9 mai 2024, au centre-ville de Moncton, sur le territoire non cédé traditionnel des peuples Wolastoqiyik (Malécite) et Mi'kmaq.

Un communiqué de presse sera publié après la réunion afin de résumer les résultats des discussions ainsi que de souligner les défis permanents en matière de conservation et les mesures de conservation fructueuses au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard, consulter le site Web du COSEPAC au https://www.cosewic.ca/index.php/fr/

David S. Lee (il/he/him)

Président, Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)

Chair, Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC)

