OTTAWA, ON, le 2 mai 2025 /CNW/ - Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) offre des conseils indépendants au gouvernement fédéral. Les membres, des experts de la biologie des espèces sauvages, se réunissent deux fois par an pour examiner la situation des espèces sauvages qui pourraient avoir besoin d'une protection juridique parce qu'elles sont menacées de disparition au Canada. Le COSEPAC examinera la situation de 16 espèces sauvages canadiennes lors de la réunion de mai. Il s'agit notamment de quatre nouvelles espèces sauvages et de douze dont le statut de conservation doit être réexaminé. Les nouvelles espèces comprennent la plus grande étoile de mer du monde, dont le nombre a chuté en raison d'une mystérieuse maladie sur la côte ouest, un lichen qui vit principalement sur des frênes menacés en Ontario, un escargot terrestre naturellement rare, mais désormais plus rare à la limite nord de son aire de répartition dans l'est du Canada, ainsi que le plus gros poisson de l'océan Arctique, la laimargue atlantique d'une longévité incroyable. Le COSEPAC évaluera également le Harfang des neiges, trois reptiles, six poissons d'eau douce, une mousse et une abeille sournoise qui pond ses œufs dans le nid d'autres abeilles.

La réunion aura lieu du 5 au 8 mai 2025 à l'Hôtel-Musée Premières Nations, au cœur de la Nation huronne-wendat, à Wendake, au Québec.

Un communiqué de presse sera publié après la réunion afin de résumer les résultats des discussions ainsi que de souligner les défis permanents en matière de conservation et les mesures de conservation fructueuses au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard, consulter le site Web du COSEPAC au https://www.cosewic.ca/index.php/fr/

