OTTAWA, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) offre des conseils indépendants au gouvernement fédéral. Les membres, des experts de la biologie des espèces sauvages, se réunissent deux fois par an pour examiner la situation des espèces sauvages qui pourraient avoir besoin d'une protection juridique parce qu'elles sont menacées de disparition au Canada. Le COSEPAC examinera la situation de 36 espèces sauvages canadiennes lors de la réunion de décembre. Parmi la liste des espèces dont la situation sera examinée figurent l'ours grizzli, population de l'Ouest; le saumon atlantique (19 populations); le blaireau d'Amérique, espèce à vaste aire de répartition; 5 espèces de papillons de nuit de petite taille se rencontrant uniquement sur l'île de Sable, au large de la côte de la Nouvelle-Écosse; une plante vasculaire discrète redécouverte en Ontario.

La prochaine réunion aura lieu du 1er au 5 décembre 2025, au centre-ville d'Ottawa, sur le territoire non cédé traditionnel du peuple algonquin Anishinaabe.

Après la réunion, un communiqué de presse résumant les résultats des discussions et soulignant les réussites et les défis du Canada en matière de conservation sera publié.

Pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard, consulter le site Web du COSEPAC au https://www.cosewic.ca/index.php/fr/

