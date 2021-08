Le comité exécutif bonifie le programme Accélérer l'investissement durable - Économie sociale

MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal se réjouit d'annoncer aujourd'hui la bonification de l'enveloppe budgétaire associée au programme Accélérer l'investissement durable - Économie sociale, totalisant une somme de 4 M$, dans le cadre des mesures de soutien économique du plan « Agir maintenant pour préparer la relance ». Cet investissement majeur permettra de soutenir un plus grand nombre de projets de construction, de rénovation ou d'agrandissement de bâtiments, mais également d'ajouter au programme un volet relatif à l'acquisition d'immeubles par les entreprises d'économie sociale.

Le programme bonifié permet ainsi à la Ville d'intervenir de façon plus efficace dans les aspects suivants :

Contribution au développement de l'économie sociale;

Accélération de l'investissement immobilier des entreprises d'économie sociale;

Pouvoir d'attraction amélioré pour l'implantation de nouvelles entreprises d'économie sociale sur le territoire de l'île de Montréal;

Valorisation du cadre bâti et reconversion de bâtiments anciens ou patrimoniaux.

Concrètement, la modification au programme et l'adoption du nouveau règlement vont permettre de mettre en place les conditions nécessaires au versement de subventions lors de l'acquisition d'immeubles par les entreprises d'économie sociale, mais également lors de travaux de construction, de rénovation ou d'agrandissement des bâtiments ou des locaux. Par ailleurs, cette initiative permettra de bonifier le montant maximum de la subvention accordé aux entreprises d'économie sociale admissibles, montant qui passe de 300 000 $ à 400 000 $.

« Compte tenu des outils de financement actuellement offerts aux entreprises d'économie sociale, le programme répond mieux à un besoin non comblé en matière de financement de leurs projets immobiliers et contribue à faire de Montréal l'un des meilleurs endroits au monde pour développer l'économie sociale. Il s'agit d'une des conditions de succès qui sont mises en place afin de faire de Montréal un leader dans le développement de projets d'économie sociale qui permettront notamment de lutter contre les changements climatiques et de favoriser la solidarité, l'équité et l'inclusion », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

« L'accès à des locaux adéquats et abordables est une condition essentielle pour permettre aux entreprises d'économie sociale de se concentrer pleinement sur leur mission. Les besoins en immobilier collectif sont importants dans la métropole, que ce soit pour des projets d'acquisition, de construction, de rénovation ou d'agrandissement. En ce sens, la bonification du programme et l'adoption du nouveau règlement sont des outils supplémentaires pour contribuer au développement de leurs mandats dans la communauté », a souligné Édith Cyr, présidente du CESIM.

« L'économie sociale et les municipalités sont d'importants alliés. La Ville de Montréal est à ce chapitre à l'avant-garde et une source d'inspiration pour tous ceux qui veulent un autre modèle de développement. Les municipalités québécoises ont tout à gagner à multiplier ce genre d'initiatives qui permettent d'accélérer les projets collectifs sur le territoire. J'invite les entreprises d'économie sociale de la métropole à saisir l'occasion qui leur est offerte par le programme Accélérer l'investissement durable - Économie sociale afin de continuer à bâtir des milieux de vie inclusifs, verts et prospères », a ajouté Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale.

