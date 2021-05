Le Comité du prix Sunhak pour la paix accepte les candidatures pour le 5e prix Sunhak pour la paix

- Les candidatures peuvent être soumises jusqu'au 31 juillet 2021

SÉOUL, Corée du Sud, 12 mai 2021 /CNW/ - Le prix Sunhak pour la paix rend hommage à des personnes ou organisations distinguées qui ont contribué de façon significative à la paix et au bien-être des générations futures. Plus précisément, le Comité examine trois principaux domaines de réalisations lors de l'évaluation des candidats : le développement humain durable, la résolution des conflits et la conservation écologique. Les lauréats du prix Sunhak, qui sont sélectionnés tous les deux ans par un comité international, reçoivent un montant de 1 000 000 $.