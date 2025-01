Prix Sunhak pour la paix 2025 : Hommage aux chefs de file mondiaux en matière d'innovation pour la paix

Patrick Awuah Jr., fondateur et président de l'Université Ashesi au Ghana, a révolutionné l'enseignement supérieur en Afrique. Ses efforts pionniers ont fait de l'Université Ashesi un modèle pour favoriser le leadership éthique et l'innovation. Affichant un taux d'emploi des diplômés de 90 % et misant sur une population étudiante composée de 50 % de femmes, l'Université Ashesi, sous la direction de M. Awuah, a permis à une nouvelle génération de dirigeants africains de relever les défis les plus importants du continent.

Hugh Evans, cofondateur et chef de la direction de Global Citizen, a mobilisé 43,6 milliards de dollars pour lutter contre la pauvreté et faire progresser le développement mondial. Ses efforts de sensibilisation ont touché positivement plus de 1,3 milliard de vies dans le monde, favorisant un accès amélioré aux soins de santé, à l'éducation et à d'autres services essentiels. M. Evans a redéfini l'activisme mondial, reliant les mouvements populaires à des changements de politiques systémiques pour lutter contre les inégalités à l'échelle mondiale.

Wanjira Mathai, directrice régionale pour l'Afrique au World Resources Institute est un moteur de premier plan dans la restauration de l'environnement et le développement durable. En tant que figure de proue du Green Belt Movement, elle a été le fer de lance de la plantation de 51 millions d'arbres. Elle dirige également l'Initiative AFR100, qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées en Afrique d'ici 2030. Le travail de madame Mathai intègre la restauration écologique à l'autonomisation économique, à la création de moyens de subsistance durables et à la lutte contre les changements climatiques.

De plus, le prestigieux prix du fondateur de la Sunhak Peace Prize Foundation sera remis à H.E. Xanana Gusmão, un leader important dans la lutte pour l'indépendance du Timor oriental. En tant que premier président du pays et premier ministre actuel, M. Gusmão a défendu la paix et la solidarité internationale grâce à des initiatives comme le g7+, stimulant la collaboration entre les États fragiles pour surmonter les défis communs.

La cérémonie de remise des prix aura lieu dans un format hybride le 11 avril 2025, à 15 h, heure normale de la Corée à Séoul, en Corée. Chaque lauréat recevra 200 000 $, une médaille et une plaque commémorative.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.sunhakpeaceprize.org.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597292/1st_photo___Patrick_Awuah__Founder_of_Ashesi_University.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597293/2nd_photo___Hugh_Evans__Founder_of_Global_Citizen.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597294/3th_photo___Xanana_Gusm_o__Prime_Minister_of_Timor_Leste.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597295/4rd_photo___Wanjira_Mathai__Managing_Director__Africa_and_Global_Partnerships__World_Resources_Insti.jpg

