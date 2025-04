Célébration de 10 ans de reconnaissance du leadership exceptionnel en matière de développement durable, de citoyenneté mondiale et d'éducation

SÉOUL, Corée du Sud, le 11 avril 2025 /CNW/ -- La cérémonie du prix Sunhak pour la paix a eu lieu le vendredi 11 avril, dans la salle de bal Crystal de l'hôtel Lotte World, à Séoul, en présence de plus de 750 invités internationaux, dont des dirigeants mondiaux, d'anciens chefs d'État, et d'éminents représentants de la société civile. Célébrant son 10e anniversaire, le prix a honoré trois dirigeants éminents pour leurs contributions importantes à la durabilité de l'environnement, à la citoyenneté mondiale et à l'innovation éducative.

From left to right (H.E. Goodluck Jonathan, Dr. Samuel Radebe, Dr. Hak Ja Han Moon, Dr. Wanjira Mathai, Mr. Hugh Evans, Dr. Patrick Awuah, Jr)

Wanjira Mathai, du Kenya, a été reconnue pour son leadership environnemental exceptionnel, notamment grâce à l'initiative AFR100 et au Green Belt Movement. Ses efforts dévoués ont contribué de façon importante à la restauration de l'environnement, avec plus de 51 millions d'arbres plantés pour réhabiliter les paysages dégradés dans toute l'Afrique.

Hugh Evans, d'Australie, cofondateur et chef de la direction de Global Citizen, a reçu le prix pour son engagement exceptionnel envers la citoyenneté mondiale. Grâce à son leadership, Global Citizen a mobilisé plus de 43 milliards de dollars, ce qui a eu une incidence directe sur la vie de plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde en s'attaquant à la pauvreté, à la santé, à l'éducation et à l'accès aux services essentiels.

Patrick Awuah Jr., fondateur de l'Université Ashesi au Ghana, a été honoré pour avoir transformé l'enseignement supérieur africain. Son leadership visionnaire a introduit des programmes d'études novateurs mettant l'accent sur l'éthique, l'égalité entre les sexes, la pensée critique et le leadership. L'Université Ashesi est maintenant reconnue comme un établissement pionnier, produisant des diplômés équipés pour mener des changements sociaux positifs en Afrique et au-delà.

Le prix des fondateurs a été remis à l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan pour sa contribution aux transitions démocratiques pacifiques et à la bonne gouvernance, ainsi qu'à Samuel Radebe, d'Afrique du Sud, pour son dévouement envers l'harmonie interreligieuse et la paix communautaire en Afrique. Entre-temps, l'octroi du prix des fondateurs à Xanana Gusmão, premier ministre du Timor-Leste, a été reporté en raison de circonstances inévitables.

Dans son discours de félicitations, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré : « À l'occasion de son 10e anniversaire, le Prix Sunhak pour la paix continue de mettre en lumière les contributions essentielles de héros méconnus à la paix et à la solidarité mondiales. Je félicite chaleureusement les lauréats pour leur dévouement inspirant et je remercie chaleureusement le fondateur Hak Ja Han Moon pour son leadership visionnaire et son soutien indéfectible aux efforts de paix mondiale. »

