Le Comité du patrimoine mondial félicite le Canada pour son plan d'action visant à protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo

OTTAWA, le 3 juill. 2019 /CNW/ - Les sites du patrimoine mondial représentent certaines des réalisations les plus marquantes de l'humanité et des créations les plus inspirantes de la nature. Le Canada abrite une gamme incroyable de sites du patrimoine mondial de l'UNESCO et le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer leur protection continue.

À la demande du Comité du patrimoine mondial, le gouvernement du Canada, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des communautés autochtones et des intervenants, a dressé un plan d'action exhaustif pour protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo et assurer qu'il est sauvegardé pour les générations actuelles et futures. La mise en œuvre du plan d'action est déjà en cours.

Aujourd'hui, dans le cadre de son assemblée annuelle, le Comité du patrimoine mondial a adopté une décision au sujet de l'état de conservation du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo et n'a pas inscrit le site du parc national Wood Buffalo sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Le gouvernement du Canada reconnait que les changements climatiques et les pressions exercées par le développement externe ont des répercussions importantes sur le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, et que c'est dans le delta Paix-Athabasca que les impacts sont les plus évidents. Le Canada, en collaboration avec des partenaires, continuera d'agir en mettant en œuvre les mesures définies dans le plan d'action en réponse aux inquiétudes soulevées par le Comité du patrimoine mondial dans sa décision. Ces mesures comprennent le renforcement des relations avec les partenaires autochtones, la protection de l'intégrité écologique du parc et des écosystèmes environnants ainsi que la prise de mesures pour une gestion de l'eau améliorées du delta Paix-Athabasca.

Dans sa décision, le Comité du patrimoine mondial applaudit les mesures qui ont été prises pour renforcer la protection et la gestion du site du patrimoine mondial, y compris l'investissement important de 27,5 millions de dollars du gouvernement du Canada, annoncé dans le budget de 2018 pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre rapide du plan d'action visant à protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. Ce financement fait partie de l'investissement historique de 1,35 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans la protection de la nature, des parcs et des milieux sauvages du Canada - un véritable legs à nos enfants et petits‑enfants.

La décision applaudit également la création de nouveaux parcs provinciaux sauvages par le gouvernement de l'Alberta, en collaboration avec des groupes autochtones, ce qui contribue à la conservation de plus de 6,7 millions d'hectares de forêt boréale, la plus vaste forêt boréale contiguë protégée au monde. Ces aires protégées fournissent des tampons importants et une connectivité paysagère qui renforceront la conservation du bassin versant Paix-Athabasca et le rétablissement d'espèces emblématiques pour lesquelles le site du patrimoine mondial a été établi, comme la grue blanche et le bison des bois.

Le gouvernement du Canada améliore la façon dont la science et le savoir autochtone vont de pair pour conserver le patrimoine naturel du Canada. Cette combinaison est reflétée dans les mesures exposées dans le plan d'action et dans la mobilisation continue des peuples autochtones par le gouvernement du Canada aux fins de protection du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, ce qui a été reconnu dans la décision du Comité du patrimoine mondial.

Au moyen de mesures collectives avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, le gouvernement du Canada préservera la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, de sorte qu'il demeure un lieu précieux pour les générations à venir.

« Bien que nous soyons heureux que la décision du Comité du patrimoine mondial reconnaisse les mesures importantes et collectives que notre gouvernement et nos partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux ont prises pour protéger l'intégrité écologique et la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, beaucoup de travail reste à faire. En élaborant le plan d'action pour Wood Buffalo en collaboration avec nos partenaires et en investissant dans sa mise en œuvre rapide, le Canada a clairement démontré son engagement à l'égard de l'avenir du plus vaste parc national et site du patrimoine mondial de notre pays. Le Canada s'est engagé pleinement à mettre en œuvre le plan d'action. Grâce à la prise de mesures et la collaboration continues, y compris avec les 11 communautés autochtones de la région, nous préserverons le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo pour le bénéfice des Canadiens et Canadiennes et du monde. »

La reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle du parc national Wood Buffalo - y compris l'un des plus grands troupeaux de bisons des bois en liberté et autorégulés au monde, les grandes concentrations de faune migratrice, la seule aire de nidification de la grue blanche, une espèce en voie de disparition, la richesse biologique du delta Paix-Athabasca, les vastes plaines salées uniques au Canada, et certains des meilleurs exemples de topographie karstique du gypse en Amérique du Nord - ont mené à sa désignation de site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983.

En juillet 2017, le Comité du patrimoine mondial a demandé que le Canada prenne des mesures pour protéger la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. Le gouvernement du Canada a accueilli favorablement les recommandations du Comité du patrimoine mondial, en tant qu'important appel à l'action.

Le plan d'action concernant le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo a été élaboré en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les communautés autochtones et les intervenants. Le plan comprend plus de 140 mesures visant à renforcer la protection des écosystèmes, à améliorer la compréhension et la gestion des ressources en eau du delta Paix-Athabasca, à renforcer les relations avec les partenaires autochtones, et à contribuer au rétablissement d'espèces emblématiques pour lesquelles le site du patrimoine mondial a été établi, telles que la grue blanche et le bison des bois.

L'assemblée annuelle du Comité du patrimoine mondial est tenue présentement à Bakou (Azerbaïdjan).

Mesures pour assurer la protection du

site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo

En juillet 2015, le Comité du patrimoine mondial a rendu une décision demandant au Canada d'inviter une mission de surveillance réactive du Centre du patrimoine mondial (CPM)/Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) au site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo afin d'évaluer son état de conservation. Le Comité a également demandé au Canada d'entreprendre une évaluation environnementale stratégique (EES) afin d'évaluer les effets cumulatifs potentiels de tous les développements sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des lieux, y compris les barrages hydroélectriques, l'exploitation des sables bitumineux et l'exploitation minière.

Le Canada a accueilli favorablement la mission de surveillance réactive et a collaboré étroitement avec le CPM, l'UICN et des partenaires autochtones pour s'assurer que les experts de la mission ont été en mesure de recueillir les informations nécessaires à évaluer l'état de conservation du site. La mission, au cours de laquelle des représentants du CPM et de l'UICN ont rencontré des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des communautés autochtones, de l'industrie, du milieu universitaire et des organisations non gouvernementales, s'est déroulée du 26 septembre au 4 octobre 2016. Le rapport de mission a été soumis au CPM en mars 2017 et comprenait 17 recommandations pour protéger la VUE du site.

À sa réunion de juillet 2017, le Comité du patrimoine mondial a adopté une décision demandant au Canada de présenter au Centre du patrimoine mondial un plan d'action pour répondre aux problèmes de conservation qui pèsent sur le site. Le Canada a soumis son plan d'action final pour protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo au Centre du patrimoine mondial le 1er février 2019.

En collaboration avec des partenaires autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres intervenants, le gouvernement du Canada continuera de prendre des mesures pour donner suite aux recommandations du Comité du patrimoine mondial. Nous sommes convaincus que grâce à cette collaboration, nous pouvons aller de l'avant et assurer l'avenir du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, de sorte qu'il demeure un endroit précieux ayant une valeur universelle exceptionnelle pour les générations à venir.

Les mesures prises à ce jour et en cours pour protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo comprennent ce qui suit :

Évaluation environnementale stratégique (EES)

Au printemps 2018, une évaluation environnementale stratégique pour le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo a été achevée en réponse à la demande de 2015 du Comité du patrimoine mondial d'entreprendre une telle évaluation. L'EES cerne les effets cumulatifs potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo.

Plan d'action

En 2017, un comité de coordination fédéral-provincial-territorial a été créé afin de coordonner une collaboration entre toutes les instances pour l'élaboration du plan d'action visant à protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo.

Le gouvernement du Canada a dirigé les efforts de collaboration avec les gouvernements de l' Alberta , de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest, en partenariat avec des communautés autochtones et des intervenants, dans le cadre de l'élaboration du plan d'action. Le plan d'action pour protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo décrit une série de mesures, qui seront entreprises au cours des prochaines années, pour assurer le maintien de la valeur universelle exceptionnelle du parc national Wood Buffalo pour les générations actuelles et futures.

, de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest, en partenariat avec des communautés autochtones et des intervenants, dans le cadre de l'élaboration du plan d'action. Le plan d'action pour protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo décrit une série de mesures, qui seront entreprises au cours des prochaines années, pour assurer le maintien de la valeur universelle exceptionnelle du parc national Wood Buffalo pour les générations actuelles et futures. Le plan d'action comprend plus de 140 mesures dans 7 domaines thématiques, lesquelles donnent suite aux recommandations du rapport de mission de surveillance réactive de 2017. Ce document comprend des mesures pour renforcer les relations avec les partenaires autochtones, des mesures pour assurer une compréhension et une gestion de l'eau améliorées du delta Paix-Athabasca, des mesures pour accroître la protection des écosystèmes à l'intérieur et au-delà des limites du parc national Wood Buffalo (notamment l'établissement de nouvelles aires de conservation adjacentes au parc), des mesures pour appuyer une intégration améliorée de la science et de la surveillance dans le delta Paix-Athabasca, et des mesures pour soutenir le rétablissement d'espèces emblématiques comme la grue blanche et le bison des bois.

Dans un esprit de réconciliation et de collaboration, les 11 communautés autochtones associées avec le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo ont participé activement à l'élaboration du plan d'action pour s'assurer que les perspectives, les valeurs et les connaissances autochtones y soient reflétées et que le plan est éclairé par ces dernières. Parcs Canada a fourni au-delà d'un million de dollars pour soutenir la participation des partenaires autochtones à l'élaboration du plan d'action visant à protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo.

Environnement et Changement climatique Canada a enclenché un processus avec plusieurs instances et des partenaires autochtones pour élaborer des mesures visant à protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo sous la thématique de l'hydrologie et des flux environnementaux. Environnement et Changement climatique Canada et Parcs Canada ont travaillé avec des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec des partenaires autochtones, pour élaborer le contenu pertinent du plan d'action relatif à cette thématique en utilisant des connaissances scientifiques et autochtones. La prochaine étape consistera à établir un mécanisme de gouvernance qui supervisera la mise en œuvre des mesures dans le cadre de la thématique de l'hydrologie et des flux environnementaux.

Le budget de 2018 du gouvernement du Canada comprend des investissements historiques pour protéger la nature, les parcs et les espaces naturels du Canada. Ces investissements dans le patrimoine naturel du Canada comprennent un investissement de 27,5 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre rapide d'un plan d'action pour le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo.

La collaboration avec les communautés autochtones, les intervenants et les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour élaborer le plan d'action s'est produite en automne 2018. Les consultations publiques ont eu lieu du 19 novembre au 10 décembre 2018. À la suite de la période de consultations, un plan d'action final a été achevé et présenté auprès du Centre du patrimoine mondial le 1er février 2019.

Mesures supplémentaires

En août 2017, le Canada, de concert avec l'organisme de réglementation de l'énergie de l' Alberta , a annoncé une modification à l'entente relative à la Commission d'examen conjoint du Projet de mine de sables bitumineux Frontier. La modification confie à la Commission d'examen conjoint indépendante le mandat d'examiner en particulier les effets environnementaux et cumulatifs potentiels du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, y compris le delta Paix-Athabasca, et d'en faire rapport. La modification a été élaborée en consultation avec les communautés autochtones.

, a annoncé une modification à l'entente relative à la Commission d'examen conjoint du Projet de mine de sables bitumineux Frontier. La modification confie à la Commission d'examen conjoint indépendante le mandat d'examiner en particulier les effets environnementaux et cumulatifs potentiels du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, y compris le delta Paix-Athabasca, et d'en faire rapport. La modification a été élaborée en consultation avec les communautés autochtones. La Commission d'examen conjoint créée pour examiner le Projet de mine de sables bitumineux Frontier et procéder à l'évaluation des répercussions environnementales potentielles du projet a commencé la tenue des audiences publiques le 25 septembre 2018. La Commission d'examen conjoint a terminé le volet probatoire de l'audience le 24 octobre 2018 et tenu les exposés finaux les 11 et 12 décembre 2018, à Calgary . La Commission d'examen conjoint soumettra son rapport à la ministre et à la Province de l' Alberta à la fin de juillet 2019.

tenu les exposés finaux les 11 et 12 décembre 2018, à . La Commission d'examen conjoint soumettra son rapport à la ministre et à la Province de l' à la fin de juillet 2019. En décembre 2017, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada et la ministre de l'Environnement et des Parcs de l' Alberta ont signé un protocole d'entente qui renouvelle l'engagement de chaque gouvernement à surveiller les répercussions environnementales potentielles de l'exploitation des sables bitumineux, notamment celles dans la région du delta Paix-Athabasca du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo.

ont signé un protocole d'entente qui renouvelle l'engagement de chaque gouvernement à surveiller les répercussions environnementales potentielles de l'exploitation des sables bitumineux, notamment celles dans la région du delta Paix-Athabasca du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. En vertu de cette entente, Environnement et Changement climatique Canada investira jusqu'à deux millions de dollars par année pour appuyer les communautés autochtones locales, y compris certaines dont le territoire traditionnel comprend le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets de surveillance environnementale communautaire.

Parcs Canada, Environnement et Changement climatique Canada, le gouvernement de l' Alberta et les communautés autochtones, entre autres, mènent tous des travaux scientifiques et de surveillance continus dans le delta Paix-Athabasca.

et les communautés autochtones, entre autres, mènent tous des travaux scientifiques et de surveillance continus dans le delta Paix-Athabasca. En juin 2019, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle loi visant à modifier la façon dont les grands projets de compétence fédérale sont examinés et approuvés, notamment les projets qui pourraient avoir une incidence sur les parcs nationaux. Les modifications feront en sorte que les décisions soient éclairées par des consultations avec les peuples autochtones et le public, ainsi que par leurs commentaires.

En 2018, le gouvernement de l' Alberta a annoncé la création de nouveaux parcs provinciaux Wildland adjacents au parc national Wood Buffalo, contribuant ainsi à la conservation de plus de 6,7 millions d'hectares de forêt boréale. Ces aires protégées fournissent d'importantes zones tampons et une connectivité paysagère au parc national Wood Buffalo, contribuant ainsi à la plus grande forêt boréale protégée contiguë au monde.

a annoncé la création de nouveaux parcs provinciaux Wildland adjacents au parc national Wood Buffalo, contribuant ainsi à la conservation de plus de 6,7 millions d'hectares de forêt boréale. Ces aires protégées fournissent d'importantes zones tampons et une connectivité paysagère au parc national Wood Buffalo, contribuant ainsi à la plus grande forêt boréale protégée contiguë au monde. De plus, en mars 2019, le gouvernement de l' Alberta , en collaboration avec des communautés autochtones et l'industrie, a annoncé la création du parc provincial Wildland Kitaskino Nuwenëné, qui protège environ 160 000 hectares de terres supplémentaires immédiatement au sud du parc national Wood Buffalo. Cette nouvelle aire protégée contribuera à protéger le bassin hydrographique des rivières de la Paix et Athabasca et à accroître l'intégrité écologique et l'habitat d'espèces comme le bison des bois, une composante de la VUE du site. Kitaskino Nuwenëné signifie « notre terre » en cri et en déné.

Parc national Wood Buffalo

Site Web de Parcs Canada

Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO

