LOS ANGELES, le 29 janv. 2026 /CNW/ -- Le comité de nomination de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) (NomCom) accepte maintenant les candidatures pour le conseil d'administration de l'ICANN. Les nouveaux membres du conseil d'administration exerceront leurs fonctions à compter de l'assemblée annuelle de l'ICANN en octobre 2026 jusqu'à l'assemblée annuelle de 2029.

L'ICANN joue un rôle essentiel dans le maintien d'une coordination sûre et stable des identifiants uniques d'Internet - en veillant à ce que l'Internet unique et interopérable continue de servir plus de six milliards d'utilisateurs dans le monde. Le conseil d'administration de l'ICANN assure la supervision stratégique, l'orientation politique et la gouvernance fiduciaire de cette organisation mondiale à but non lucratif, qui dispose d'un budget de fonctionnement annuel d'environ 150 millions de dollars et compte plus de 450 employés dans le monde entier.

Un appel aux chefs d'entreprise avec un aperçu global

Le NomCom, chargé de pourvoir deux postes au conseil d'administration, sollicite des candidatures de chefs d'entreprise chevronnés qui apporteront de nouvelles perspectives aux travaux du conseil d'administration. Les personnes qui ont travaillé dans des environnements internationaux complexes et qui comprennent les défis de la gestion à grande échelle sont encouragées à postuler.

Les candidats idéaux posséderont une expérience du conseil d'administration dans des organisations de taille et de portée comparables à celles de l'ICANN, ainsi qu'un engagement ferme envers le service public et la collaboration mondiale.

Qui devrait poser sa candidature ?

Le NomCom recherche des personnes accomplies qui font preuve de :

Intégrité, objectivité et réflexion stratégique : Réputation de bon jugement, de leadership éthique et de prise de décision réfléchie.

Réputation de bon jugement, de leadership éthique et de prise de décision réfléchie. Expérience en gestion exécutive : Postes de direction dans des entreprises ou des organisations à but non lucratif, idéalement avec des responsabilités à l'échelle de l'entreprise dans les domaines de la gouvernance, des finances, de la stratégie ou de la gestion des risques.

Postes de direction dans des entreprises ou des organisations à but non lucratif, idéalement avec des responsabilités à l'échelle de l'entreprise dans les domaines de la gouvernance, des finances, de la stratégie ou de la gestion des risques. Expérience du conseil d'administration d'un organisme à but non lucratif : Connaissance de la responsabilisation fiduciaire, de l'établissement de consensus et de la surveillance stratégique au sein d'organisations axées sur la mission.

Connaissance de la responsabilisation fiduciaire, de l'établissement de consensus et de la surveillance stratégique au sein d'organisations axées sur la mission. Connaissance du rôle de l'ICANN : Compréhension ou intérêt marqué pour l'infrastructure d'Internet et la mission de l'ICANN au sein de l'écosystème mondial d'Internet.

Compréhension ou intérêt marqué pour l'infrastructure d'Internet et la mission de l'ICANN au sein de l'écosystème mondial d'Internet. Diversité et sensibilisation culturelle : Capacité à travailler efficacement dans différentes régions, langues et contextes culturels ; engagement à contribuer à la diversité et à la représentativité mondiale du conseil d'administration.

Bien que l'expertise en matière de technologies Internet soit précieuse, elle n'est pas obligatoire ; l'ICANN accueille favorablement les candidats issus de tous les secteurs industriels qui sont capables d'appliquer la discipline commerciale, la supervision stratégique et les meilleures pratiques de gouvernance à un environnement technique et axé sur les politiques.

Engagement et attentes

Les membres du conseil d'administration consacrent environ 20 heures par semaine à leurs responsabilités à l'ICANN. Le rôle comprend la participation à jusqu'à six ateliers du conseil d'administration et trois réunions publiques de l'ICANN par an, la participation constante aux travaux des comités et autres groupes du conseil d'administration, ainsi que l'engagement auprès de la communauté de l'ICANN dans plusieurs fuseaux horaires.

Pourquoi les chefs d'entreprise devraient considérer cette opportunité

« Siéger au conseil d'administration de l'ICANN offre aux individus une occasion unique de mettre leur expérience en matière de gouvernance et de stratégie au service de l'intérêt public mondial », a déclaré Tom Barrett, président du comité de nomination de l'ICANN. « L'ICANN fonctionne à l'intersection de la technologie, des politiques et de la collaboration internationale. Les membres de son conseil d'administration contribuent à orienter les décisions d'une organisation à but non lucratif qui ont une incidence sur la sécurité, la stabilité et la résilience d'Internet - une ressource essentielle pour la majorité des gouvernements, des entreprises et des particuliers dans le monde entier. »

« Une solide expérience en matière de gouvernance dans les secteurs lucratif et non lucratif renforce la capacité de l'ICANN à fonctionner de manière responsable et efficace », a ajouté James Gannon, président élu du comité de nomination de l'ICANN. « Nous recherchons des leaders qui comprennent à la fois la gestion responsable et la collaboration. »

Comment postuler ?

Des informations détaillées sur les exigences, les engagements et les attentes sont disponibles sur la page Web NomCom . Le formulaire de demande est disponible sur la page Web dédiée .

La date limite pour soumettre une demande est le 18 février 2026.

Le NomCom procède à toutes les évaluations de manière confidentielle, conformément aux statuts de l'ICANN et à son engagement en faveur de la transparence et de la diversité. Les candidats retenus siègeront au conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de l'ICANN en octobre 2026.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est d'aider à garantir un internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur l'internet, vous devez saisir une adresse, un nom ou un numéro sur votre ordinateur ou un autre appareil. Cette adresse doit être unique pour que les ordinateurs sachent où la trouver. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques dans le monde entier. Créée en 1998, l'ICANN est une société d'utilité publique à but non lucratif dont la communauté de participants s'étend dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.icann.org .

