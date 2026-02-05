NEW DELHI, le 5 février 2026 /CNW/ - L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) convoquera sa 85e réunion publique à Mumbai du 7 au 12 mars 2026, organisée par le National Internet Exchange of India (NIXI) sous la direction du ministère de l'Électronique et des Technologies de l'Information (MeitY). Avec plus d'un milliard d'utilisateurs d'Internet et une économie numérique florissante, l'Inde est un endroit idéal pour les participants du monde entier pour se réunir au forum communautaire de l'ICANN85 afin de faire progresser le travail technique qui assure le fonctionnement sûr et stable d'Internet.

« Dix ans après la réunion publique de l'ICANN à Hyderabad, le forum communautaire de l'ICANN85 à Mumbai offre à la communauté Internet indienne une excellente occasion d'assister et de participer au dialogue mondial sur d'importants enjeux de gouvernance d'Internet », a déclaré Samiran Gupta, vice-président de l'ICANN pour l'engagement des parties prenantes et directeur général de la région Asie-Pacifique. « Je tiens à remercier notre hôte NIXI d'avoir apporté l'ICANN85 à Mumbai et je me réjouis à l'idée d'une réunion fructueuse. »

Shri S. Krishnan, IAS, secrétaire du ministère de l'électronique et des technologies de l'information (MeitY) et président du NIXI, a déclaré : « La transformation numérique de l'Inde repose sur un Internet ouvert, sécurisé, inclusif et résilient. L'accueil de l'ICANN85 reflète l'engagement de l'Inde à l'égard du modèle multipartite de gouvernance de l'Internet et à l'avancement des cadres politiques qui soutiennent l'innovation, l'inclusion et la confiance dans l'écosystème mondial de l'Internet. »

Sujets clés à l'ICANN85 : Le nouveau programme gTLD, le rôle de la communauté de l'ICANN dans la promotion d'un Internet multilingue et le modèle multipartite

L'ICANN85 se déroule à un moment charnière - juste avant le lancement du prochain cycle d'application du nouveau programme gTLD en avril. Le programme, la prochaine extension du système de noms de domaine, offre aux entreprises, aux communautés, aux gouvernements et à d'autres organisations une rare occasion de postuler pour de nouveaux domaines de haut niveau adaptés à leur organisation, à leur communauté, à leur culture, à leur langue et aux intérêts de leurs clients. La réunion comprendra des mises à jour importantes sur la prochaine ronde et la façon de présenter une demande.

Le nouveau programme des gTLD contribue à faire progresser la vision 2030 de l'ICANN en tant que gardien de confiance des systèmes d'identificateurs uniques d'Internet pour renforcer l'Internet unique et mondialement interopérable pour tous. Cet Internet véritablement multilingue permet aux gens du monde entier d'utiliser Internet dans leurs propres langues et scripts, ce qui correspond à l'approche du gouvernement indien pour étendre l'utilisation d'Internet.

L'ICANN85 est la première réunion publique de l'ICANN depuis que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le document sur les résultats du SMSI+20 le 17 décembre 2025. Le Sommet mondial sur la société de l'information : L'examen sur 20 ans (SMSI+20) a réaffirmé que l'Internet est une ressource mondiale partagée dont la stabilité, l'ouverture et l'interopérabilité dépendent de l'approche du modèle multipartite, position fortement soutenue par l'ICANN et le gouvernement de l'Inde.

Le SMSI+20 a marqué une réaffirmation plutôt qu'un point final, démontrant la nécessité de poursuivre le travail du modèle multipartite, d'apporter de nouvelles voix et une expertise dans l'écosystème de gouvernance d'Internet, de renforcer le transfert des connaissances et le renforcement des capacités, et de soutenir l'engagement par le biais de forums tels que les réunions publiques de l'ICANN.

Prix d'excellence communautaire de l'ICANN

Poursuivant sa tradition de reconnaissance des contributions exceptionnelles des membres de la communauté, le prix d'excellence communautaire de l'ICANN sera remis lors de la cérémonie de bienvenue (9 mars 2026). Ce prix récompense les membres de la communauté de l'ICANN qui ont profondément investi dans des solutions consensuelles et qui ont contribué de façon substantielle au modèle multipartite de l'ICANN.

Inscription

L' inscription en personne demeure ouverte jusqu'au 6 mars 2026. L'inscription sur place n'est pas possible. La participation est gratuite et ouverte à tous. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour vous inscrire, visitez le site Web de la réunion .

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de contribuer à garantir un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur Internet, vous devez saisir une adresse, un nom ou un numéro, dans votre ordinateur ou autre appareil. Cette adresse doit être unique, pour que les ordinateurs sachent où se trouver. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques dans le monde entier. Créée en 1998, l'ICANN est une société d'utilité publique à but non lucratif réunissant une communauté mondiale de participants.

À propos de NIXI

Le National Internet Exchange of India (NIXI) est un organisme sans but lucratif créé sous l'égide du ministère de l'Électronique et des Technologies de l'Information (MeitY), gouvernement de l'Inde. Le NIXI joue un rôle essentiel dans le renforcement de l'infrastructure Internet de l'Inde en facilitant l'échange efficace du trafic Internet national, en gérant les domaines de premier niveau .IN et .भारत (.Bharat) et en favorisant l'adoption de services Internet dans tout le pays. Grâce à ses initiatives, le NIXI soutient un écosystème Internet sûr, résilient et inclusif, aligné sur les ambitions de croissance numérique de l'Inde.

