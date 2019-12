Le comité d'élection du Mouvement Desjardins annonce la réélection de Guy Cormier pour un second mandat

LÉVIS, QC, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le comité d'élection annonce que dans le cadre du processus électoral à la présidence du Mouvement Desjardins et au terme de la période de mise en candidature, M. Guy Cormier a été élu par acclamation pour un deuxième mandat de 4 ans à la tête du Mouvement.

Le second mandat de M. Cormier débutera officiellement à l'issue des assemblées générales annuelles du Mouvement Desjardins, le 28 mars 2020.

Guy Cormier en quelques moments clés

Âgé de 50 ans, Guy Cormier est chez Desjardins depuis un peu plus de 26 ans. Au fil de sa carrière, il a cumulé des responsabilités de très haut niveau au sein du Mouvement.

C'est à titre de directeur de comptes entreprises qu'il a fait son entrée chez Desjardins pour ensuite devenir directeur général de plusieurs caisses. Il a continué de gravir les échelons pour devenir vice-président, Finances, Réseau des caisses de 2009 à 2012 et ultimement premier vice-président, Réseau des caisses en avril 2012.

C'est en 2016 que M. Cormier se lance dans la course à la présidence du Mouvement. Il est élu président et chef de la direction.

Il est diplômé de HEC Montréal, où il a obtenu un baccalauréat ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires. Il y a notamment enseigné la finance pendant près de 8 ans. Il est très engagé dans la collectivité auprès de diverses causes, dont la campagne de financement de la Fondation Forces AVENIR, du Diamant à Québec, de la Fondation Madeli-Aide et de la Fondation de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. M. Cormier est aussi engagé auprès de la Fondation de l'Hôtel Dieu de Lévis, de l'Institut de cardiologie de Montréal et du Domaine Forget.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 312,7 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: Pour toute question concernant le processus électoral : Bureau d'élection, 1 514 281-7000 ou 1 866-866-7000, poste 5557325, elections.fcdq@desjardins.com

Liens connexes

https://www.desjardins.com/