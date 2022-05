OTTAWA, ON, le 13 mai 2022 /CNW/ - Le Comité consultatif sur le Programme de protection des témoins (PPT) a présenté son sixième rapport annuel à la commissaire de la GRC. Le Comité conseille la commissaire sur des questions touchant le fonctionnement efficace du Programme de protection des témoins du gouvernement fédéral.

« Le Programme de protection des témoins remercie le Comité consultatif de ce rapport, et maintient son engagement à offrir des services de qualité aux personnes protégées. Le Comité a félicité le personnel du PPT pour sa résilience durant la pandémie, et a souligné les efforts qu'il a déployés pour protéger la santé mentale des bénéficiaires et des employés, » a déclaré le commissaire adjoint Michel Arcand des Opérations criminelles de la police fédérale.

Reconnue partout dans le monde comme l'un des outils d'application de la loi les plus efficaces dans la lutte contre le crime, la protection des témoins assure la sécurité de personnes (indicateurs compromis, agents de police et témoins) qui sont victimes de menaces, d'intimidation et de violence en raison de leur coopération ou association avec la police. Le PPT place ces personnes au cœur de son processus décisionnel et continuera d'apporter des améliorations dans les domaines de l'évaluation des risques, des procédures et de la technologie.

La GRC, au nom de Sécurité publique Canada, administre le Programme fédéral de protection des témoins en conformité avec la Loi sur le Programme de protection des témoins. Le Programme est offert à la GRC ainsi qu'à tous les autres organismes d'application de la loi au Canada, aux organismes étrangers et aux organisations fédérales de défense et de sécurité.

Composé d'experts indépendants, le Comité consultatif sur le Programme de protection des témoins évalue les fonctions, les processus et les protocoles du Programme. Son rapport renferme des recommandations sur les éléments nécessaires pour que le Programme poursuive son évolution. Le rapport de cette année diffère des précédents, puisque le Comité, tout comme le Programme, fonctionnait dans le contexte de la COVID-19. Le rapport de 2020-2021 contient des résumés des réunions virtuelles du Comité, plutôt que les recommandations formelles habituelles. Le Comité a félicité le personnel du PPT pour sa résilience dans le contexte actuel, et a aussi encouragé l'équipe à poursuivre sur cette lancée.

Le rapport du Comité consultatif sur le Programme de protection des témoins est accessible dans le site Web de la GRC.

