Le Collège Universel et Réhabex s'unissent pour soutenir la réhabilitation sociale en Outaouais

GATINEAU, QC, le 26 août 2026 /CNW/ -- Le Collège Universel et Réhabex concluent une entente de partenariat afin de soutenir des personnes engagées dans un parcours de réhabilitation et de réinsertion sociale en Outaouais.

Dans le cadre de cette entente, le Collège Universel versera à Réhabex une contribution de 15 000 $ sur trois ans, à raison de 5 000 $ annuellement de 2026 à 2028.

Cette contribution permettra d'offrir un soutien concret aux personnes accompagnées par Réhabex, notamment par une aide destinée à répondre à certains besoins essentiels ainsi que par l'octroi de bourses soulignant la persévérance et les efforts déployés dans leur parcours de réinsertion sociale.

Pour le Collège Universel, ce partenariat s'inscrit naturellement dans la continuité de son engagement envers la communauté de l'Outaouais. À son campus de Gatineau, le Collège offre depuis plusieurs années le programme de Techniques de travail social, contribuant ainsi à former des intervenantes et intervenants appelés à œuvrer auprès de personnes confrontées à différentes réalités sociales.

En s'associant à Réhabex, le Collège Universel souhaite aller au-delà de sa mission de formation et contribuer concrètement à l'action menée sur le terrain. Cette collaboration traduit une volonté de contribuer à la communauté, à la fois par la formation de la relève et par le soutien aux organismes qui interviennent directement auprès des populations de la région.

« Pour Réhabex, ce partenariat avec le Collège Universel est à la fois naturel, unique et grandiose. La qualité des enseignements offerts au Collège, notamment dans le domaine du travail social, et son engagement à former la relève rejoignent directement notre mission et les besoins de la communauté. Grâce à son engagement financier concret, le Collège Universel contribue de façon significative à soutenir la cause de la réhabilitation sociale. Nous sommes fiers et profondément reconnaissants de pouvoir compter sur un partenaire aussi engagé envers notre mission et envers la formation des professionnels de demain. Cette contribution permettra des retombées directes sur le terrain, notamment par le soutien de plus d'une dizaine de personnes dans leur parcours de réhabilitation ».

-- Patrick Pilon, directeur général de Réhabex

« Ce partenariat avec Réhabex traduit notre volonté d'agir concrètement aux côtés d'un organisme profondément engagé auprès des personnes en situation de vulnérabilité en Outaouais. Il s'inscrit naturellement dans la continuité de l'engagement du Collège Universel envers la formation de la relève en travail social. Depuis plusieurs années, à Gatineau, nous formons des intervenantes et des intervenants appelés à accompagner des personnes aux parcours et aux réalités sociales diversifiés. Désormais également offerte en ligne partout au Québec, cette formation nous permet d'élargir la portée de cet engagement, tout en maintenant ce qui est essentiel pour nous : un lien étroit avec les milieux, les organismes et les communautés auprès desquels nos diplômé.e.s sont appelés à intervenir. »

-- Saloua Zraida, présidente-directrice générale du Collège Universel

La contribution annuelle du Collège Universel sera répartie à parts égales entre deux volets. Un montant de 2 500 $ permettra de soutenir entre huit et dix personnes annuellement dans l'achat de biens essentiels, tandis qu'un montant de 2 500 $ sera consacré à quatre bourses remises lors du Gala Réhab afin de reconnaître des personnes s'étant démarquées par leur persévérance dans leur parcours de réinsertion sociale.

Par cette entente, le Collège Universel et Réhabex unissent leurs efforts afin de soutenir concrètement les parcours de réhabilitation sociale et de contribuer, chacun dans son champ d'action, aux besoins de la communauté en Outaouais.

À propos du Collège Universel

Présent à Gatineau, Montréal et Sherbrooke, le Collège Universel est un établissement d'enseignement collégial privé, autorisé et subventionné par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Il offre une carte de programmes diversifiée, incluant des DEC préuniversitaires, des DEC techniques et des AEC, en présentiel et en ligne, dans une approche d'enseignement personnalisé.

Animé par ses valeurs d'excellence, d'inclusion, d'innovation et d'une approche centrée sur la personne, le Collège Universel accompagne chaque étudiant dans un parcours structuré et stimulant, visant à développer son plein potentiel, sa réussite et son intégration dans le marché de l'emploi.

À propos de Réhabex

Réhabex est un organisme communautaire de l'Outaouais qui a pour mandat de favoriser la réhabilitation sociale et la réinsertion des personnes judiciarisées et marginalisées. Par son accompagnement, ses services et son approche axée sur l'autonomie, Réhabex contribue à réduire les facteurs de marginalisation, à soutenir la reprise de pouvoir sur sa vie et à favoriser une participation sociale pleine et durable. L'organisme travaille également à créer des liens entre les personnes accompagnées, les ressources du milieu et la communauté afin de soutenir leur parcours de réintégration sociale.

SOURCE Collège Universel – Campus Gatineau

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, (514) 652-6887, [email protected]