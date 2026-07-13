Le Collège Universel poursuit son développement et ouvre un campus à Sherbrooke

Le ministère de l'Enseignement supérieur a récemment autorisé l'ouverture de ce nouveau campus et l'ajout du programme préuniversitaire en Sciences humaines.

SHERBROOKE, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le Collège Universel annonce l'ouverture d'un nouveau campus à Sherbrooke, en Estrie. Prévue pour l'automne 2026, cette ouverture élargira l'accès à une formation collégiale de qualité dans la région. Fidèle à son ADN, le Collège y déploiera son expertise en formation préuniversitaire, une approche pédagogique axée sur la proximité et un accompagnement personnalisé, incluant un encadrement adapté aux étudiantes et aux étudiants qui souhaitent concilier leurs études avec une pratique sportive de haut niveau.

Une approche pédagogique reconnue arrive en Estrie

Depuis sa fondation, le Collège Universel développe une approche pédagogique fondée sur la proximité avec les étudiantes et les étudiants, l'accompagnement personnalisé et une expertise reconnue en formation préuniversitaire jumelée à la pratique sportive de haut niveau.

Le nouveau campus permettra aux jeunes de l'Estrie d'avoir accès à cette même expérience éducative dans leur région. Le programme en Sciences humaines, l'un des plus populaires du réseau collégial québécois, sera ainsi offert au campus de Sherbrooke, en plus des campus de Gatineau et de Montréal.

« L'arrivée du Collège Universel vient enrichir l'offre existante dans la région de Sherbrooke. Notre objectif est d'offrir aux étudiantes et aux étudiants de l'Estrie une expertise reconnue en formation préuniversitaire, portée par un accompagnement personnalisé qui leur permettra de développer leur esprit critique, de réaliser leur plein potentiel et de cheminer vers leurs études universitaires avec confiance », souligne Saloua Zraida, présidente-directrice générale du Collège Universel.

Un environnement favorable à la réussite scolaire et sportive

Déjà reconnue au campus de Gatineau, l'offre d'études-sport du Collège Universel permettra aux étudiantes et aux étudiants de Sherbrooke de poursuivre un parcours préuniversitaire exigeant tout en développant leurs aptitudes dans leur discipline sportive.

L'implantation du Collège Universel en Estrie s'inscrit naturellement dans une région où la pratique du sport, notamment du hockey, occupe une place importante et où de nombreux jeunes recherchent un milieu d'études capable de soutenir leurs ambitions sur les plans scolaire et sportif.

« L'Estrie est reconnue pour son dynamisme sportif, particulièrement en hockey. Nous sommes heureux de pouvoir proposer notre expertise en formation préuniversitaire et nos programmes d'études-sport afin d'offrir aux jeunes un environnement où leurs ambitions scolaires et sportives peuvent évoluer ensemble, dans un même esprit d'excellence et d'accomplissement », conclut Mme Zraida.

Avec l'ouverture de son campus à Sherbrooke, le Collège Universel poursuit sa mission d'offrir à un plus grand nombre de jeunes un enseignement collégial de qualité, fondé sur une culture de proximité et une expertise reconnue, notamment en matière de conciliation entre les études et le sport.

À propos du Collège Universel

Présent à Gatineau, Montréal et Sherbrooke, le Collège Universel est un établissement d'enseignement collégial privé, autorisé et subventionné par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Il offre des DEC préuniversitaires, des DEC techniques et des AEC, en présentiel et en ligne, dans une approche d'enseignement personnalisé.

Animé par ses valeurs d'excellence, d'inclusion, d'innovation et d'attention à la personne, le Collège Universel accompagne chaque étudiant dans un parcours structuré et stimulant, visant à développer son plein potentiel et sa réussite.

SOURCE Collège Universel – Campus Gatineau

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, (514) 652-6887, [email protected]