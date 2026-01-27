Manque d'espaces dans les cégeps : le Collège Universel offre des solutions concrètes pour faciliter l'accès aux études collégiales

GATINEAU, QC, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Alors que la pression sur le réseau collégial atteint un niveau sans précédent, avec des milliers d'étudiantes et d'étudiants refusés faute de places, le Collège Universel est en mesure d'offrir des solutions concrètes et accessibles, grâce à l'ouverture de son nouveau campus à Gatineau, à son offre de formation en ligne et à un programme de bourses offrant des frais de scolarité comparables à ceux du réseau public.

Avec ses campus de Gatineau et de Montréal, le Collège Universel offre des parcours préuniversitaires et techniques, en présentiel comme à distance, avec un encadrement axé sur la réussite. Par ces différentes modalités, il souhaite contribuer à élargir l'accès aux études collégiales.

« Nous comprenons les préoccupations des élèves qui souhaitent entreprendre des études collégiales, mais qui font face à un contexte d'admission incertain. Le Collège Universel souhaite contribuer à la solution en offrant plus de places, une carte de programmes élargie, des parcours flexibles, notamment en ligne, et des mesures pour améliorer l'accessibilité financière », affirme Saloua Zraida, présidente-directrice générale du Collège Universel.

Des bourses pour réduire les frais d'études

Afin de réduire la barrière financière associée aux frais de scolarité, le Collège Universel offre des bourses d'études permettant aux étudiantes et aux étudiants admissibles de ramener les frais de scolarité à un niveau comparable à celui du réseau public.

« Dans un contexte où plusieurs étudiantes et étudiants n'ont tout simplement pas de place au cégep, il est essentiel pour le Collège que la question du coût ne devienne pas un deuxième mur. Grâce à nos bourses, on vise une solution simple : permettre à des jeunes d'étudier dans un établissement privé, à un coût équivalent à celui de l'enseignement public », ajoute Mme Zraida.

Une capacité d'accueil accrue, notamment à Gatineau

Le Collège Universel poursuit son développement afin de répondre aux besoins croissants en enseignement collégial au Québec. À Gatineau, l'établissement dispose désormais d'un nouveau campus moderne au cœur du centre-ville, qui bonifie ses installations et offre un environnement d'apprentissage axé sur la collaboration, la réussite et le bien-être.

Cette capacité d'accueil accrue vise à faciliter l'accès aux études collégiales, dans un cadre inclusif et adapté à la réalité d'aujourd'hui.

« La situation actuelle met en lumière un enjeu important d'accès aux études collégiales, particulièrement en Outaouais. Avec notre nouveau campus à Gatineau, conçu pour offrir une expérience étudiante à la hauteur des attentes des jeunes d'aujourd'hui, le collège a bonifié sa capacité d'accueil de 600 places supplémentaires dans ses programmes d'études. À Gatineau comme à Montréal, le Collège Universel est ainsi mobilisé pour faire partie de la solution. Nous souhaitons que l'enseignement privé ne soit pas perçu comme inaccessible, mais comme un véritable tremplin vers la réussite », conclut Mme Zraida.

Dans la continuité de sa contribution à l'accessibilité aux études, le Collège demeure engagé à développer une offre de formation alignée sur les besoins du marché du travail, tout en demeurant fidèle à sa mission : promouvoir l'être et le savoir par un enseignement de qualité et un encadrement de proximité.

À propos du Collège Universel

Présent à Gatineau et à Montréal, le Collège Universel est un établissement d'enseignement collégial privé, autorisé et subventionné par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Il offre des DEC préuniversitaires, des DEC techniques et des AEC, en présentiel et en ligne, dans une approche d'enseignement personnalisé.

Animé par ses valeurs d'excellence, d'inclusion, d'innovation et d'attention à la personne, le Collège Universel accompagne chaque étudiant dans un parcours structuré et stimulant, visant à développer son plein potentiel et sa réussite.

SOURCE Collège Universel – Campus Gatineau

