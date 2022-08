SYDNEY, NS, le 26 août 2022 /CNW/ - Depuis 1965, le Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse, fournit au personnel de la Garde côtière canadienne de la formation reconnue à l'échelle internationale. Aujourd'hui, cette formation impressionnante bénéficie de l'ajout d'un nouveau moteur de formation Wärtsilä à la fine pointe de la technologie - le premier du genre au Canada.

Au nom de l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, le secrétaire parlementaire, Mike Kelloway, assistait aujourd'hui à la présentation du nouveau moteur de formation au Collège de la Garde côtière canadienne. L'événement comprenait une cérémonie d'inauguration, ainsi qu'une visite et une démonstration du moteur de formation.

Le moteur de formation reproduit la salle des machines d'un navire de la Garde côtière, y compris un moteur diesel Wärtsilä W8L26 entièrement fonctionnel. Cela permet au personnel et aux étudiants d'apprendre de manière pratique comment utiliser, réparer et reconstruire un moteur diesel W8L26 de Wärtsilä - une formation qui n'est actuellement offerte que dans un seul autre endroit au monde : à Trieste, en Italie. Doté d'une salle de contrôle, d'équipements et de systèmes semblables à ceux d'un navire de la Garde côtière canadienne, le moteur de formation prépare efficacement les étudiants et le personnel à leur futur travail dans notre flotte.

En plus du nouveau moteur de formation Wärtsilä, le Collège abrite également plusieurs simulateurs de classe mondiale, notamment un simulateur d'appareil propulsif, un simulateur de navigation maritime, et un simulateur de gestion des glaces. Aucun autre établissement de formation maritime ne propose de formation sur un moteur Wärtsilä ou sur des moteurs de propulsion de bateaux à régime moyen et élevé dans une situation entièrement simulée.

Le dévoilement de cet impressionnant moteur de formation unique en son genre est un autre exemple du chemin parcouru par la Garde côtière canadienne depuis sa création il y a 60 ans. Tout au long de son histoire, la Garde côtière canadienne n'a cessé de rechercher des formations et des techniques novatrices et exceptionnelles, pour propulser l'organisation dans l'avenir, et consolider sa position en tant qu'organisme de sécurité et d'intervention maritime de classe mondiale.

Citations

« Toutes mes félicitations au Collège de la Garde côtière canadienne pour son nouveau moteur de formation Wärtsilä - le premier du genre dans l'hémisphère occidental. Cet outil exceptionnel de formation offre au personnel de la Garde côtière canadienne une expérience pratique importante avec l'équipement nécessaire pour servir les Canadiens de façon sécuritaire et efficace. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je suis honoré de participer aujourd'hui à l'inauguration du nouveau moteur de formation Wärtsilä du Collège de la Garde côtière canadienne. Grâce à de tels équipements et installations modernes, les diplômés du Collège peuvent continuer à acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin, pour servir les Canadiens, assurer la sécurité des navigateurs et des Canadiens des régions côtières rurales, protéger l'environnement, et garantir un commerce maritime sécuritaire et efficace. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'arrivée du moteur de formation Wärtsilä représente un autre grand pas en avant pour la Garde côtière canadienne, et notre objectif d'établir la norme et de mettre la barre haute en matière de formation maritime. Alors que nous célébrons notre passé, ce sont des technologies nouvelles et révolutionnaires comme le moteur de formation qui nous aident à naviguer, et à façonner notre avenir en tant qu'organisation moderne, vouée à aider les Canadiens d'un océan à l'autre. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

« Le Collège de la Garde côtière canadienne est fier d'ajouter le nouveau moteur de formation Wärtsilä à la liste croissante des installations de formation exceptionnelles et modernisées sur notre campus. Grâce à ce nouveau système, nos étudiants et notre personnel recevront la formation théorique et pratique indispensables à l'exploitation sécuritaire et efficace de notre flotte, et à la prestation de programmes pour tous les Canadiens. »

Dena Richardson, directrice exécutive, Collège de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le nouveau moteur de formation donne aux étudiants et au personnel de la Garde côtière canadienne l'occasion de démonter et de reconstruire les divers composants du moteur en vue de les préparer à une révision complète ou à des réparations majeures du moteur d'un navire - ce qui était impossible auparavant sur un moteur opérationnel en raison du temps d'arrêt, des coûts et des risques associés au navire.

Wärtsilä ne dispose que de quelques centres de formation dans le monde, et d'un seul autre centre qui utilise le même modèle de moteur.

Le Collège de la Garde côtière canadienne est un établissement de formation maritime national qui offre une formation postsecondaire aux étudiants qui souhaitent se joindre à la Garde côtière canadienne dans une diversité de postes, tant en mer qu'à terre.

Depuis 60 ans, la Garde côtière canadienne aide les navigateurs en difficulté. En mer ou à terre, notre personnel sert la population canadienne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, durant toute l'année.

Document d'information

Nouveau moteur de formation Wärtsilä à la fine pointe de la technologie

À propos du moteur de formation

Le Collège de la Garde côtière canadienne a récemment installé sur place un nouveau moteur de formation Wärtsilä à la fine pointe de la technologie, le premier du genre au Canada, et l'un des six seulement existant au monde. Le moteur de formation permet aux étudiants et au personnel de la flotte d'acquérir une expérience pratique sur la façon d'utiliser, de réparer et de reconstruire le moteur diesel W8L26 de Wärtsilä - une formation qui n'est offerte que dans un seul autre endroit au monde : Trieste, en Italie.

Le moteur de formation entièrement opérationnel est situé dans le Complexe de formation en mécanique du Collège et reproduit la salle des machines d'un navire de la Garde côtière. Doté d'une salle de contrôle, d'équipements et de systèmes d'exploitation semblables à ceux d'un navire de la Garde côtière canadienne, le moteur de formation prépare efficacement les étudiants à leur futur travail au sein de notre flotte, en leur donnant l'occasion de mettre en pratique bon nombre des compétences dont ils ont besoin, pour travailler de manière sécuritaire et efficace dans la salle des machines.

Le moteur de formation utilise le moteur diesel W26L8 de Wärtsilä, le même type de moteur que celui qui est actuellement installé sur plusieurs navires de la Garde côtière, notamment des navires spécialisés en balisage et des brise-glaces légers.

Grâce à ce modèle de moteur, le Collège est en mesure de fournir une formation solide aux étudiants, qui comprend

Une formation pratique : les étudiants apprennent en classe la théorie sur le programme d'entretien, les outils spéciaux connexes, et l'équipement de mesure du moteur à l'aide d'un simulateur et d'un manuel d'entretien.

Une formation opérationnelle : les élèves s'entraînent de manière pratique avec le moteur de formation, en se concentrant sur le fonctionnement et l'entretien de base du moteur.

Une formation à la révision : les étudiants démontent et reconstruisent les composants du moteur qui feraient partie d'une révision ou d'une réparation majeure.

Il existe plusieurs autres centres de formation générale Wärtsilä dans le monde, notamment en Corée du Sud, aux États-Unis, en Indonésie, au Brésil et en Finlande. Le Collège est actuellement l'un des deux seuls centres au monde à offrir une formation pratique, opérationnelle et de révision sur ce modèle particulier de moteur Wärtsilä, l'autre se trouvant à Trieste, en Italie.

Outre le nouveau moteur de formation Wärtsilä, le Collège abrite également divers simulateurs de classe mondiale, notamment un simulateur d'appareil propulsif, un simulateur de navigation maritime, et un simulateur de gestion des glaces. Aucun autre institut de formation maritime ne propose une formation sur un moteur Wärtsilä ou sur des moteurs pour la propulsion de bateaux à régime moyen et élevé dans un état entièrement simulé. Grâce à ces installations de formation exceptionnelles, la Garde côtière canadienne prépare la prochaine génération de personnel maritime à servir les Canadiens d'un océan à l'autre.

À propos du Collège de la Garde côtière canadienne

Au Collège de la Garde côtière canadienne, nous établissons la norme et améliorons la qualité de la formation maritime.

Situé à Sydney, en Nouvelle-Écosse, le Collège est l'un des collèges maritimes les plus modernes et les mieux équipés au monde. Il offre un milieu de vie confortable avec tous les services requis pour les étudiants qui souhaitent se joindre à la Garde côtière canadienne dans divers postes. Qu'il s'agisse de la vie en mer à bord d'un navire de la Garde côtière, ou de la surveillance du trafic maritime dans un centre de Services de communications et de trafic maritimes, tous nos postes jouent un rôle important dans la vie des Canadiens.

Dès leur arrivée, les étudiants font instantanément partie d'une communauté d'élite qui les aidera à réussir. Les étudiants qui entrent au Collège pour suivre le programme de formation des officiers et le programme des Services de communications et de trafic maritimes bénéficient de plusieurs des mêmes avantages qu'un employé de la Garde côtière canadienne, et suivent une formation qui les conduira à une carrière enrichissante dans leurs domaines respectifs.

De là, nos diplômés travaillent ensuite dans tout le Canada pour assurer la sécurité des navigateurs, protéger l'environnement, mener des recherches scientifiques, et permettre un commerce maritime sécuritaire et efficace.

Toute personne qui souhaite postuler ou obtenir plus de renseignements sur le Collège de la Garde côtière canadienne peut communiquer avec le bureau de recrutement à l'adresse suivante [email protected] ou consulter https://www.ccg-gcc.gc.ca/college/index-fra.html.

