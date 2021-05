CARBONEAR, NL, le 12 mai 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Les collectivités de tout le Canada sont en première ligne de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité des infrastructures publiques.

Les deux ordres de gouvernement ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de voir ce qui peut être fait de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de 145 000 $ pour des projets sur les campus de Carbonear et de Seal Cove du Collège de l'Atlantique Nord, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les projets consistent à améliorer le système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) du campus de Carbonear du Collège de l'Atlantique Nord, ainsi qu'à améliorer l'accessibilité des campus de Carbonear et de Seal Cove du collège.

Ces améliorations permettront aux étudiants, au personnel et aux visiteurs d'avoir un meilleur accès aux installations du collège, en plus d'augmenter l'efficacité énergétique globale.

Le gouvernement du Canada investit un total de 116 000 $ dans ces projets, tandis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador leur consacre 29 000 $ dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

« Il est important que tous les membres de la collectivité puissent bénéficier d'un accès égal aux installations des campus, ainsi que d'un excellent enseignement au Collège de l'Atlantique Nord. Des installations modernes et écoénergétiques aideront à assurer un avenir vert aux étudiants du collège et aux résidents de Terre-Neuve-et-Labrador. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'amélioration des établissements d'enseignement est une priorité pour ce gouvernement. La rénovation des campus du Collège de l'Atlantique Nord permettra d'offrir des environnements plus sains et de les rendre plus accessibles pour tous. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous aspirons à de grandes choses en matière d'éducation postsecondaire dans les années à venir. Le College of the North Atlantic est un partenaire important dans la préparation des étudiants aux carrières d'aujourd'hui et de demain. Les investissements dans les infrastructures scolaires et les rénovations sont des investissements qui soutiennent des environnements d'apprentissage postsecondaires dynamiques. »

L'honorable Tom Osborne, ministre de l'Éducation

« Je suis heureux que le campus de Carbonear du Collège de l'Atlantique Nord reçoive un financement qui permettra d'effectuer d'importantes améliorations à l'installation. Nous sommes tous gagnants lorsque nos établissements deviennent plus inclusifs et plus accueillants. Je continuerai à plaider en faveur d'espaces plus accessibles dans le district de Carbonear-Trinity-Bay de Verde et, dans la mesure du possible, à plaider pour que ces espaces soient respectueux de l'environnement. »

L'honorable Steve Crocker, ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs, et leader du gouvernement à la Chambre

« Le Collège de l'Atlantique Nord se réjouit de cet investissement dans ses infrastructures, qui aura un effet bénéfique sur son empreinte environnementale à long terme. Les possibilités d'amélioration de l'énergie verte et l'augmentation de la capacité d'accès à nos installations s'alignent sur la stratégie actuelle du Collège visant à offrir un environnement d'apprentissage sain aux employés et aux futurs diplômés. L'enseignement postsecondaire contribuera à reconstruire l'économie locale grâce à des diplômés qualifiés et à des partenariats avec la communauté et l'industrie, et l'investissement stratégique nous aidera à atteindre ces objectifs. »

Liz Kidd, présidente-directrice générale, Collège de l'Atlantique Nord

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir des projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 520 millions de dollars dans 667 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- Labrador .

