Le Collège Anderson le Collège Westervelt combinent leurs forces pour créer un centre éducatif afin de servir un plus grand nombre d'étudiants

TORONTO, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Le Collège Anderson de santé, d'affaires et de technologies est ravi d'annoncer qu'il conjuguera ses efforts à ceux du Collège Westervelt afin de créer un centre éducatif qui servira un plus grand nombre d'étudiants en Ontario.

« Le Collège Westervelt est très fier d'offrir une éducation de qualité depuis 137 ans. Il a aidé plus de 100 000 diplômés à trouver un emploi valorisant et appuie les besoins et la croissance de l'Ontario, a déclaré Don Thibert, président et chef de la direction du Collège Westervelt. Nous nous réjouissons quant à la prochaine étape, soit d'allier nos forces à celles du Collège Anderson et de créer l'un des collèges d'enseignement professionnel les plus importants et les plus accrédités de l'Ontario. »

« Les deux établissements sont reconnus pour la qualité de leurs programmes de formation et les solides résultats de leurs étudiants. Le mariage de nos deux collèges fait partie intégrante de notre vision collective, a déclaré Mihkel Ranniste, président du Collège Anderson. D'une approche centrée sur les étudiants et d'une formation pratique dans un environnement communautaire favorable et bienveillant, jusqu'à l'embauche d'instructeurs experts de l'industrie, Anderson et Westervelt sont prêts à élargir notre portée et notre impact, ensemble. »

« Au Collège Anderson, notre mission est d'offrir une expérience d'apprentissage enrichissante qui prépare nos étudiants à devenir des employés compétents, confiants et convoités, a déclaré Heather Yang, chef de la direction du Collège Anderson. Je suis honorée de faire partie de la riche histoire de Westervelt et je travaillerai fort pour perpétuer cet héritage. »

En joignant leurs forces, Anderson et Westervelt offriront aux étudiants plus de 30 programmes de pointe, dont huit sont accrédités et offerts à partir de neuf endroits en Ontario, et élargissent les possibilités de formation pratique auprès de partenaires communautaires et commerciaux.

« Nous nous soucions profondément de nos étudiants et nous les admirons pour leur concentration et leur ténacité, qu'ils soient nouveaux au Canada, nouvellement arrivés au collège ou en quête d'une deuxième carrière. Notre travail consiste à leur offrir une éducation et une expérience supérieures, a déclaré Rose Elia, chef d'exploitation du Collège Anderson. J'admire le travail acharné et le dévouement des équipes d'Anderson et de Westervelt et je sais que tous seront ravis de pouvoir servir encore plus d'étudiants, de collectivités et d'industries à l'échelle de l'Ontario. »

Depuis plus de 40 ans, le Collège Anderson est le partenaire de milliers d'étudiants qui ont surmonté leurs défis professionnels et fait la transition vers la prochaine étape de leur vie. Les programmes offerts couvrent les soins de santé, les affaires et la chaîne d'approvisionnement, la technologie, le droit et la formation linguistique en anglais. Comptant de multiples établissements en Ontario et un en Colombie-Britannique, il est reconnu pour sa faculté de haut calibre, sa formation professionnelle, pratique et concrète et sa culture de soutien. Pour en savoir plus, visitez le www.andersoncollege.com.

Le Collège Westervelt est l'un des plus anciens collèges du Canada. Il a ouvert ses portes en 1885 et a formé plus de 100 000 étudiants au cours de ses 137 ans d'existence. Les programmes offerts couvrent les soins de santé, les services à la personne, les affaires, la cinématographie et la technologie, ainsi que le droit et la sécurité, avec une présence à London, à Kitchener, à Brantford et à Windsor. Pour en savoir plus, visitez le www.westerveltcollege.ca.

SOURCE Anderson College

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Heather Yang, Collège Anderson, 416 466-6107, [email protected]