Pour profiter de cette occasion, les étudiants du Collège Anderson doivent manifester leur intérêt pour le programme d'accès, satisfaire aux exigences d'admission des deux établissements d'enseignement, s'inscrire au programme préparatoire aux études en médecine du Collège Anderson, conserver une cote de 3,2 ou plus et réussir un processus d'entrevue. Cela permet aux diplômés d'être admis provisoirement à la faculté de médecine de l'Université St. George. Les étudiants acceptés sont admissibles à une bourse de 5 000 $ et à une aide financière supplémentaire.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'Université St. George et d'offrir une formation accélérée - notre programme préparatoire aux études en médecine d'une durée d'un an permet à nos diplômés d'accéder plus rapidement à une faculté de médecine, a déclaré Heather Yang, chef de la direction du Collège Anderson. L'avenir de l'éducation passe par l'établissement de partenariats stratégiques qui permettent aux étudiants d'avoir accès aux études supérieures et à de plus grandes possibilités de carrière. »

« Compte tenu du nombre limité de facultés de médecine au Canada et du fait que les étudiants ne sont souvent pas en mesure de satisfaire aux exigences des facultés de médecine, c'est-à-dire de terminer au moins trois années de formation de premier cycle avant même de s'inscrire à un programme de médecine, nous cherchions un moyen de répondre aux besoins bien réels des étudiants en médecine, a déclaré Rose Elia, chef de l'exploitation du Collège Anderson. Je suis ravie que le Collège Anderson montre la voie. »

« Notre association avec le programme préparatoire aux études en médecine du Collège Anderson nous permettra d'attirer des étudiants de partout au Canada, et même du monde entier, a déclaré Sandra Banner, directrice des admissions au Canada à l'Université St. George. Le Canada est confronté à une véritable pénurie de médecins. Nous sommes impatients de contribuer à réduire cette pénurie et de répondre aux besoins du secteur des soins de santé. »

À propos du Collège Anderson

Depuis plus de 40 ans, le Collège Anderson est le partenaire de milliers d'étudiants qui ont surmonté leurs défis professionnels et fait la transition vers la prochaine étape de leur vie. Comptant cinq établissements à Toronto, Mississauga et Hamilton, il est reconnu pour sa faculté de haut calibre, son programme d'enseignement axé sur la carrière, sa formation professionnelle, pratique et concrète et sa culture de soutien.

Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour en savoir plus sur le programme préparatoire aux études en médecine, visitez le www.andersoncollege.com.

À propos de l'Université St. George

L'Université St. George est un centre d'éducation internationale qui attire des étudiants et des professeurs de 140 pays sur l'île de la Grenade, dans les Antilles, en raison de ses programmes en médecine, en médecine vétérinaire, en santé publique, en sciences et en affaires. L'université St. George est affiliée à des établissements d'enseignement du monde entier, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Irlande. Parmi les plus de 20 000 diplômés de l'Université, on compte des médecins, des vétérinaires, des scientifiques et des spécialistes des domaines de la santé publique et des affaires du monde entier. Ses programmes universitaires sont accrédités et approuvés par de nombreuses autorités compétentes. Pour en savoir plus, consultez le site www.sgu.edu.

