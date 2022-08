TORONTO, le 22 août 2022 /CNW/ - Le Collège Anderson de santé, d'affaires et de technologies est ravi d'annoncer que le Collège Westervelt a été officiellement renommé Collège Anderson et qu'il adoptera immédiatement sa marque établie. Les deux collèges ont annoncé une fusion cette année en février et, au cours des six derniers mois, ils ont combiné des programmes d'enseignement et des offres éducatives pour les étudiants de tout l'Ontario.

« Nous sommes fiers d'associer l'histoire et la culture bien établies du Collège Westervelt à un collège dont les valeurs et les priorités sont si proches des nôtres », a déclaré Don Thibert, chef de la direction du Collège Westervelt. « En nous regroupant sous une même marque, le Collège Anderson, nous devenons l'un des plus anciens collèges de l'Ontario et nous augmentons ainsi notre impact et notre influence, alors que nous continuons de renforcer les capacités des étudiants. »

Anderson College est ravi d'annoncer que Westervelt College a été officiellement renommé Anderson College Tweet this

« Ce fut une expérience extraordinaire de travailler avec l'équipe du Collège Westervelt. Le but est de fusionner nos programmes, de rationaliser les opérations et de nous assurer que, par-dessus tout, les étudiants des deux collèges reçoivent la même qualité de soutien de la part de notre personnel et de nos instructeurs collectifs », a affirmé Heather Yang, chef de la direction du Collège Anderson.

« Nous ne pourrions pas être plus fiers du travail que nos équipes ont accompli pour rassembler nos collèges; sous une même marque, nous pouvons servir des milliers d'étudiants de plus, accroître l'offre de programmes et élargir nos liens avec la communauté et les entreprises pour appuyer l'apprentissage pratique et les possibilités de carrière de nos étudiants » a souligné Rose Elia, chef d'exploitation du Collège Anderson.

« Le changement de nom officiel est la dernière pièce du casse-tête consistant à combiner la riche histoire de 137 ans du Collège Westervelt avec nos systèmes et programmes de pointe, ainsi qu'avec nos valeurs communes axées sur les étudiants », a dit Mihkel Ranniste, président du Collège Anderson. « Grâce à notre vision collective, à nos programmes combinés et à nos antécédents en matière de formation de qualité et de résultats des étudiants, nous sommes désormais vraiment prêts à accroître considérablement notre portée et notre impact sur les étudiants et les communautés que nous servons. »

À propos du Collège Anderson : avec cette fusion et ce changement de nom, le Collège Anderson devient l'un des plus anciens collèges du Canada, ayant ouvert son premier établissement en 1885. Le Collège Anderson a formé plus de 100 000 étudiants au cours de ses 137 ans d'histoire et continue d'être un partenaire habilitant pour ceux qui surmontent des défis professionnels et qui font la transition vers la prochaine étape de leur vie. Comptant dix établissements en Ontario et un en Colombie-Britannique, il est reconnu pour sa faculté de haut calibre, sa formation professionnelle, pratique et concrète et sa culture de soutien. Le Collège Anderson est plus qu'une institution qui possède cent ans d'histoire, plus que des programmes et des installations ultramodernes; c'est une équipe de personnes attentionnées, profondément déterminées à aider leurs étudiants à devenir des employés compétents, confiants et recherchés. Visitez www.andersoncollege.com pour en savoir plus.

SOURCE Anderson College

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : 1 833 787-1885, [email protected]