Le Collectif petite enfance salue la nomination de Catherine Blouin à titre de ministre de la Famille

Un rôle crucial pour remettre les tout-petits et leur famille au cœur des priorités gouvernementales

MONTRÉAL, Apr. 21, 2026 /CNW/ - Le Collectif petite enfance félicite Catherine Blouin pour sa nomination à titre de ministre de la Famille. L'organisme réitère sa volonté de collaborer avec le ministère de la Famille pour soutenir le développement global optimal de chaque enfant au Québec.

« La périnatalité et la petite enfance sont des périodes critiques de la vie, durant lesquelles il est possible de prévenir une multitude de vulnérabilités, en plus de favoriser le développement du plein potentiel de chacun. Elles façonnent les adultes qui contribueront à la société québécoise de demain. Ce faisant, les tout-petits et leur famille doivent être considérés dans l'ensemble de nos décisions politiques, si on souhaite réellement construire un avenir collectif équitable et prospère », rappelle Elise Bonneville, directrice générale du Collectif petite enfance.

Pour ce faire, l'organisme estime qu'il sera primordial que la nouvelle ministre de la Famille sache porter un leadership solide et structurant au sein du conseil des ministres.

Ce leadership sera essentiel, alors que les jeunes familles au Québec sont actuellement confrontées à de forts vents de face - crise du logement, insécurité alimentaire, manque de places en services éducatifs à l'enfance, crise climatique, etc. -, que les services publics et communautaires peinent à répondre à leurs besoins, et qu'une proportion importante des récentes décisions gouvernementales ont manqué de considération à l'égard des tout-petits et de leur famille.

Dans ce contexte, un réengagement politique résolu est primordial pour favoriser notre capacité collective à soutenir les familles, particulièrement celles en situation de vulnérabilité.

C'est dans cet esprit que le Collectif petite enfance réaffirme son engagement à être un allié de Catherine Blouin.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : soutenir le développement global optimal des enfants et particulièrement des tout-petits et de leur famille dans une perspective d'équité. Il vise la mise en place des conditions de succès assurant leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

SOURCE Collectif Petite Enfance

Jeanne Beauchamp, conseillère stratégique aux communications, [email protected], (438) 491-8579