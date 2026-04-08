Le Collectif petite enfance élit son premier conseil d'administration

Début d'un nouveau chapitre stratégique catalyseur

MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - Dans la foulée de son incorporation, le Collectif petite enfance a dévoilé la composition de son tout premier conseil d'administration (CA), lors de son Assemblée générale extraordinaire de fondation le 19 mars dernier. Le Collectif s'est ainsi doté d'une nouvelle structure de gouvernance et d'un CA dont la composition assure la continuité de la vision et de la gestion de l'organisme. Elle permet également une représentativité des multiples réalités des populations visées par sa mission et des secteurs d'intervention en périnatalité et petite enfance au Québec.

« Ce jalon historique donne entre autres au Collectif les coudées franches pour incarner avec encore plus de force et d'alignement sa mission et son plaidoyer en faveur du plein développement des tout-petits, dans une perspective d'équité. Nous franchissons ce cap avec fébrilité, mais aussi avec confiance, notamment grâce au soutien de nos membres, et maintenant, celui de nos administrateurs », mentionne Elise Bonneville, directrice générale du Collectif petite enfance.

En tant que gardiens des orientations stratégiques du Collectif petite enfance, les administrateurs du CA sont issus de milieux diversifiés, et leurs expertises sont complémentaires. Présents et mobilisés depuis les tout-débuts de l'organisation, leur nomination témoigne également de leur contribution soutenue.

Conseil d'administration du Collectif petite enfance

Présidente

Élise Boyer, directrice générale, Fondation Olo

Directrice générale de la Fondation Olo depuis 2009, Élise Boyer a développé une large connaissance des écosystèmes de la petite enfance, de la périnatalité, de la santé publique et de la saine alimentation. Formée en sciences (maîtrise en immunologie et virologie) et en gestion au 2e cycle, elle se distingue entre autres par sa rigueur, son éthique, sa capacité à fédérer, et son aisance avec des partenaires d'horizons divers tels que le milieu des affaires, le réseau de la santé et des services sociaux et le milieu communautaire.

Vice-présidente

Marie-Claude Dufour, directrice générale, Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec

Bachelière en psychoéducation, Marie-Claude Dufour œuvre dans le milieu communautaire depuis le début de sa carrière. Depuis 2022, elle est directrice générale du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec, où elle agit comme porte-parole sur divers enjeux touchant les familles durant la période périnatale. Reconnue pour sa capacité à mobiliser et à créer des liens, elle siège à plusieurs instances nationales et coordonne la Table de concertation nationale sur le deuil périnatal, une initiative qu'elle a contribué à mettre en place.

Trésorière et secrétaire

Claudine Champagne, M.Sc., Adm.A., directrice générale adjointe et secrétaire adjointe, Ordre des optométristes du Québec

Claudine Champagne œuvre depuis plus de 20 ans en gestion publique et en communications stratégiques. Titulaire d'une maîtrise en gouvernance et affaires publiques de l'Université de Montréal et d'un diplôme de 2e cycle en administration publique de l'ENAP, elle possède une expertise reconnue en gouvernance et planification stratégique. Depuis 2014, elle occupe le poste de directrice générale adjointe et secrétaire adjointe à l'Ordre des optométristes du Québec. Auparavant chargée d'affaires administratives, elle a contribué activement à l'évolution de l'organisation depuis son arrivée en 2005.

Administrateurs

Geneviève Blanchard, directrice générale, affaires publiques et gouvernementales, Association québécoise des centres de la petite enfance

Issue du monde de la politique, Geneviève Blanchard a soigneusement choisi sa cause en rejoignant l'équipe de l'AQCPE, en 2012. Heureuse de prendre part aux débats dans l'espace public, elle sait que pour faire entendre sa voix et changer les choses, il faut des gens déterminés, assidus et créatifs. Elle a exercé plusieurs fonctions au sein de l'Association avant de devenir directrice générale, affaires publiques et gouvernementales en 2025. Titulaire d'un baccalauréat en communication et politique, Geneviève a travaillé pendant sept ans pour Serge Ménard, député à la Chambre des communes avant de se joindre à l'AQCPE.

Alex Gauthier, directeur général, Fédération québécoise des organismes communautaires Famille

Alex Gauthier occupe le poste de directeur général de la FQOCF depuis 2021. En tant que porte-parole de l'organisation, il est engagé à faire connaître la mission de l'organisation et le rôle essentiel des organismes communautaire Famille (OCF) comme véritables alliés des parents. Il cumule plus de 30 ans dans le milieu communautaire. Il a débuté sa carrière comme intervenant et travailleur de rue au sein de diverses organisations jeunesse de la Rive-Sud de Montréal. Il siège maintenant sur de nombreuses instances de concertation.

Patrice Lacasse, Gestionnaire des services à la petite enfance, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador

Après avoir œuvré au Conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, Patrice Lacasse a rejoint la CSSSPNQL au secteur du développement social, puis a collaboré à un processus de gouvernance en santé et services sociaux. Aujourd'hui, il consacre son expertise à l'amélioration d'environnements sains et structurants pour le développement des jeunes enfants. Son approche, respectueuse des réalités culturelles, vise à instaurer des modèles organisationnels pérennes. Il accompagne ainsi les Premières Nations dans la prise en charge de services de qualité.

Eve Lagacé, MSI, ASC, directrice générale, Association des bibliothèques publiques du Québec

Bibliothécaire professionnelle, Eve Lagacé est directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et administratrice de sociétés certifiée (ASC). Elle œuvre depuis de nombreuses années à la représentation et à l'accompagnement des bibliothèques publiques. Elle est reconnue pour son engagement envers la gestion collaborative, sa rigueur en gouvernance, sa capacité à fédérer les acteurs du milieu et son implication constante en faveur du développement des collectivités, de l'équité et de l'accès aux services publics.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : soutenir le développement global optimal des enfants et particulièrement des tout-petits et de leur famille dans une perspective d'équité. Il vise la mise en place des conditions de succès assurant leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

SOURCE Collectif Petite Enfance

Renseignements : Jeanne Beauchamp, Conseillère stratégique aux communications, [email protected], (438) 491-8579