Le Collectif petite enfance félicite Kateri Champagne Jourdain pour sa nomination à titre de ministre de la Famille

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le Collectif petite enfance tient à féliciter Kateri Champagne Jourdain pour sa nomination à titre de ministre de la Famille et souhaite réaffirmer son engagement à collaborer avec le ministère de la Famille en vue de favoriser le développement global optimal et le bien-être de tous les tout-petits au Québec.

« La petite enfance est une période cruciale pour le développement des enfants et l'avenir de notre société. Depuis plusieurs décennies, le Québec est un chef de file en matière de politique familiale, et la ministre pourra bâtir la suite à partir de ce riche héritage de savoirs et d'innovations. Plusieurs défis l'attendent cependant. Par exemple, le manque de places de qualité dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et l'insécurité alimentaire qui touche jusqu'à 20% des ménages comportant au moins un tout-petit. Il y a aussi la difficulté d'accès aux services, les inégalités socio-économiques, l'augmentation du coût de la vie et la crise du logement qui affectent particulièrement les jeunes familles. Il est primordial de reprendre notre élan, et de refaire de la petite enfance une réelle priorité de société », déclare Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance.

Le Collectif souhaite que la nouvelle ministre sache porter une vision d'avenir ambitieuse pour les tout-petits et leur famille au sein du cabinet des ministres. Cette ambition doit être au cœur de l'action gouvernementale dans son entièreté si l'on souhaite que chaque tout-petit puisse développer son plein potentiel et ainsi bâtir une société plus juste et prospère.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Il se positionne comme porte-voix des tout-petits au Québec et vise la mise en place des conditions de succès assurant leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

SOURCE Collectif petite enfance

Renseignements : Jeanne Beauchamp, Conseillère stratégique aux communications, (438) 491-8579, [email protected]