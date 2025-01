Le CNCB et la FQSC appuient favorablement l'initiative innovante d'aménagement de sentiers de vélos de montagne sur la ferme familiale Sauvé à Shefford

SHEFFORD, QC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Paul Sauvé, promoteur du projet GNR Shefford, annonce avec enthousiasme son soutien à une initiative innovante en collaboration avec le Centre National de Cyclisme de Bromont (CNCB). Ce projet ambitieux vise à développer un réseau de sentiers de vélo de montagne reliant les municipalités de Shefford et Bromont, unissant les régions de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska par un système de sentiers accessibles à tous.

Le projet prévoit la création de 7 à 15 kilomètres de sentiers pour cyclistes débutants et intermédiaires, ouverts au grand public. Ces sentiers permettront aux amateurs de vélo de tous âges de profiter d'une expérience unique en pleine nature tout en répondant aux besoins d'entraînement d'athlètes de haut niveau, alignés avec les valeurs d'excellence et de partage du CNCB.

Un appel à la mobilisation de tous les partenaires

Pour concrétiser ce projet, l'accès aux sentiers des lignes d'Hydro-Québec, qui traversent la région, est essentiel. Paul Sauvé et le CNCB invitent Hydro-Québec, ainsi que les municipalités de Bromont et de Shefford, à s'unir à ce projet rassembleur et durable. L'objectif est de faire de ce réseau de sentiers un legs précieux pour les citoyens et les visiteurs, mais aussi pour supporter l'objectif de devenir le pôle du cyclisme en Amérique du Nord.

Louis Barbeau, Directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes, est enthousiaste : « Ce projet s'inscrit parfaitement dans les valeurs de la FQSC, dont celle d'être un chef de file en matière d'actions sportives durables et écoresponsables, et s'assurer que les décisions prises aujourd'hui répondent aux besoins des générations de demain. Les cyclistes de tous les niveaux pourront ainsi profiter d'un environnement exceptionnel et d'espaces verts et agricoles qu'on se doit de préserver. »

Quant à lui, Nicolas Legault, DG du CNCB , affirme que « ce projet représente une opportunité unique de valoriser notre région, d'encourager les saines habitudes de vie et de renforcer le sentiment de communauté. Nous sommes convaincus que tous les acteurs concernés accueilleront favorablement cette initiative qui incarne nos valeurs collectives. »

Paul Sauvé conclut, « Finalement, en tant que citoyen de Shefford et amoureux de la nature, je ne pourrais penser à une plus belle collaboration et un plus beau legs pour les gens de la région. Je suis dès lors confiant que toutes les parties prenantes, tant au niveau des municipalités de Bromont et de Shefford, des MRC Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, que de Hydro-Québec, accueilleront ce projet rassembleur de façon favorable. »

Un investissement pour l'avenir

Le projet nécessitera un investissement total estimé à 1 million de dollars sur trois ans, incluant la création des sentiers, la signalisation et l'entretien. Ce réseau offrira une infrastructure durable, respectueuse de l'environnement, et une expérience enrichissante pour les amateurs de plein air et de vélo.

À propos du Centre National de Cyclisme de Bromont

Depuis 1997, le CNCB joue un rôle central dans le développement du cyclisme au Québec, offrant des installations de classe mondiale et accueillant plus de 120 000 visiteurs par an. Ce projet de sentiers s'inscrit dans leur mission de promouvoir le sport et d'offrir des expériences mémorables à tous les passionnés de vélo.

SOURCE GNR Shefford

