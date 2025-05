GNR Shefford : un projet agricole innovant franchit des étapes clés vers la production de gaz naturel renouvelable - ententes conclues avec Fiera Capital et Énergir

SHEFFORD, QC, le 6 mai 2025 /CNW/ - Le projet GNR Shefford, porté par l'agriculteur et entrepreneur Paul Sauvé, annonce aujourd'hui la conclusion de deux ententes majeures qui consolident sa progression et soulignent son importance dans la transition énergétique du Québec.

D'une part, une entente de financement structurante a été conclue avec Fiera Capital, démontrant la confiance du secteur financier envers la solidité du projet. D'autre part, Énergir a officialisé un contrat d'approvisionnement qui prévoit l'injection du gaz naturel renouvelable (GNR) produit à Shefford dans le réseau énergétique québécois.

Ces jalons s'inscrivent dans la continuité de la convention signée avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), dans le cadre du Programme de soutien aux projets de production de GNR (PSPGNR). Conformément aux termes de cette entente, le second déboursé gouvernemental est maintenant attendu, tel que prévu.

« Notre équipe, nos partenaires financiers et énergétiques ont répondu présents avec rigueur et engagement. GNR Shefford est un projet agricole ambitieux, ancré dans le territoire et aligné avec les priorités du Québec. Le respect des engagements publics devient maintenant une étape clé pour honorer la confiance de tous les acteurs impliqués et permettre au Québec de livrer des résultats concrets en matière de GNR », déclare Paul Sauvé.

À travers ce projet, les matières organiques agricoles seront valorisées localement pour produire une énergie propre, contribuant à une économie circulaire, à la résilience des communautés rurales et à l'atteinte des cibles climatiques du Québec.

À propos de GNR Shefford

GNR Shefford est un projet de biométhanisation porté par le milieu agricole, visant à produire du gaz naturel renouvelable à partir de matières organiques locales. Développé à Shefford par l'agriculteur Paul Sauvé, il mobilise des expertises issues du monde agricole, de l'ingénierie, des finances durables et du secteur énergétique, dans une démarche structurante pour la décarbonation du Québec.

