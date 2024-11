GNR Shefford : En attente d'un feu vert pour bâtir un modèle d'agriculture durable

SHEFFORD, QC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - GNR Shefford réitère son engagement à développer un projet de biométhanisation agricole novateur et respectueux des communautés locales. Avec un financement assuré, des préparatifs complétés et des matériaux et équipements déjà en place, le projet est prêt à être lancé.

Cependant, depuis plus de 16 mois, nous attendons l'avis ministériel de la direction régionale de Sherbrooke du MELCCFP, un délai qui dépasse largement les précédents observés pour des projets similaires. Nous espérons obtenir une décision avant la fin de l'année, permettant ainsi de concrétiser cette initiative qui bénéficie à la fois à l'agriculture, à l'environnement et à la communauté.

Écoute et collaboration avec la communauté

Depuis quelques mois, un comité de vigilance des voisinages a été mis en place, regroupant des résidents soucieux de concilier le développement du projet avec les besoins et préoccupations du voisinage. GNR Shefford a activement collaboré avec ce comité pour apporter des ajustements et proposer des mesures de mitigation qui réduiront les impacts potentiels liés aux opérations.

Parmi les pistes envisagées, GNR Shefford examine actuellement la possibilité de déplacer une partie des installations vers le sud de la propriété. Ce repositionnement, qui tient compte des recommandations du comité, reflète notre volonté de faire de ce projet un modèle de concertation, d'innovation et de respect mutuel.

Un projet porteur d'avenir pour l'agriculture durable

GNR Shefford ne se limite pas à la production de biogaz. Ce projet s'inscrit dans une démarche globale de préservation des terres agricoles et de promotion d'une agriculture durable. En valorisant les matières organiques locales et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, il contribuera également à la lutte contre les algues bleues, un enjeu environnemental majeur pour la région.

De plus, nous envisageons d'ouvrir nos installations au public afin de sensibiliser la communauté à l'agriculture durable et consciente. Cet espace éducatif et ludique permettra aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir les processus de biométhanisation et de mieux comprendre les bienfaits d'une gestion agricole innovante et responsable.

Un appel au soutien des parties prenantes

Nous saluons les efforts récents du comité de vigilance des voisinages et de la municipalité du Canton de Shefford pour favoriser le dialogue et renforcer la collaboration. Nous appelons également le MELCCFP à finaliser rapidement l'autorisation ministérielle nécessaire pour permettre à ce projet exemplaire de progresser.

GNR Shefford demeure déterminé à faire de ce projet une réussite collective, en combinant innovation technologique, respect de l'environnement et engagement communautaire.

Contact : Paul Sauvé, [email protected]