WINNIPEG, MB, le 10 mars 2026 /CNW/ - Unifor a obtenu gain de cause dans une importante décision arbitrale obligeant le CN à réinvestir dans son atelier de roues Transcona, à fournir une compensation aux travailleuses et travailleurs affectés ainsi qu'à rétablir le travail ferroviaire de production à l'interne au Canada après que l'entreprise ait enfreint les dispositions de la convention collective.

« Cette décision constitue une victoire importante pour les membres d'Unifor et l'avenir du travail syndiqué dans le secteur ferroviaire partout au pays, a déclaré la présidente nationale d'Unifor Lana Payne. Le CN a été reconnu coupable d'avoir enfreint les dispositions de la convention collective en délocalisant le travail auparavant effectué dans son établissement de Transcona au lieu de protéger et de maintenir ces tâches ici même au Canada. Ce jugement forcera l'employeur à véritablement réinvestir et à restaurer le travail fondamental sur lequel le syndicat a des droits exclusifs, ce qui envoie un message clair que les entreprises ne peuvent favoriser l'érosion des capacités industrielles canadiennes sans devoir répondre de leurs décisions. »

Ce dossier s'inscrit dans la foulée de la décision annoncée par le CN en mai 2020, soit en pleine pandémie, de fermer son usine de roues, son usine de moteurs à traction et son usine de freins à air situées à Winnipeg, au Manitoba pour sous-traiter ce travail auparavant réalisé par des membres syndiqués. L'arbitre responsable du dossier a jugé que le CN avait enfreint les dispositions de la convention collective en n'avisant pas Unifor de façon adéquate, en négligeant de consulter le syndicat avant d'aller de l'avant avec ses plans et en cherchant à nuire à la capacité du syndicat à protéger le droit exclusif au travail de ses membres. Il a également jugé qu'il s'agissait de graves infractions, pas seulement de simples points techniques, et a laissé la question des recours en suspens qui serait tranchée dans un jugement ultérieur. Ce jugement a été rendu le 3 mars 2026.

« Cette décision est importante pour les travailleuses et travailleurs, leurs familles ainsi que l'avenir des bons emplois à Transcona, a déclaré le directeur de la région de l'Ouest d'Unifor Gavin McGarrigle. Les travailleuses et travailleurs de Transcona n'ont jamais cessé de lutter pour défendre leur travail. La décision ordonnant au CN de rétablir la production à l'usine de roues, d'ajouter des emplois à l'unité de négociation et de maintenir le travail ici même au pays vise à protéger les moyens de subsistance de ces travailleuses et travailleurs, ainsi qu'à préserver leurs compétences et la fierté de l'ensemble de la communauté.

Dans son jugement supplémentaire rendu le 3 mars 2026, l'arbitre a sommé le CN de réinvestir pour moderniser l'usine de roues Transcona, de rétablir la production dans l'usine de roues à des niveaux équivalents ou supérieurs à ce qu'elle était avant la fermeture et d'embaucher au moins 20 nouvelles employées ou nouveaux employés faisant partie de l'unité de négociation dans le cadre de la reprise des activités. Même si cette décision n'oblige pas le CN à rouvrir les usines de freins à air et de moteurs à traction, elle indique que l'entreprise devra rapatrier 85 % du travail lourd à effectuer sur des locomotives en mauvais état à l'interne, au Canada, en maintenant la majorité de ce travail à Transcona.

« Unifor concentrera maintenant ses efforts à faire en sorte que le CN mette pleinement en application les exigences de cette décision. Pour ce faire, nous devrons faire pression sur l'entreprise pour qu'elle fournisse son plan de reprise des activités et de fonctionnement dans les 30 prochains jours, respecte ses engagements en matière de modernisation et d'embauche, et rétablisse l'ensemble du travail ferroviaire réalisé à l'interne conformément aux exigences établies dans le jugement. Nous surveillerons de près le CN pour nous assurer que l'entreprise respecte ses obligations et que cette décision se traduise par de véritables investissements et des emplois syndiqués durables au Canada », a ajouté Mme Payne.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

