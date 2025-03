Le Club Med de Charlevoix passe à la CSN

PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, QC, le 27 mars 2025 /CNW/ - Après une requête en accréditation déposée en février, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) annonce aujourd'hui que la décision du Tribunal administratif du travail est tombée : les travailleuses et les travailleurs du Club Med Québec Charlevoix ont choisi d'être représentés par la CSN. La majorité des quelque 250 membres du nouveau syndicat sont dotés du statut de travailleurs étrangers temporaires.

Après cette campagne de maraudage, « la CSN est honorée d'accueillir ce nouveau groupe dans ses rangs. La volonté des employé-es du Club Med de former un syndicat CSN était manifeste. Ces derniers considèrent que notre centrale est la mieux outillée pour les représenter auprès de l'employeur et pour défendre leurs droits. Qu'à cela ne tienne, nous les appuierons jusqu'à ce qu'ils obtiennent des conditions de travail décentes. La CSN est préoccupée par la précarité dans laquelle se retrouvent ces travailleuses et travailleurs étrangers temporaires », déclare Caroline Senneville, présidente de la CSN.

La Fédération du commerce (FC-CSN) se réjouit également de la nouvelle allégeance syndicale des travailleuses et des travailleurs du géant du tout-inclus. « Nous représentons plus de 5000 membres répartis dans une soixantaine de syndicats de l'hôtellerie. Au fil des décennies et des nombreuses négociations, nous avons développé de solides compétences dans le domaine. Les salarié-es du Club Med ont choisi de s'affilier à la FC-CSN pour bénéficier de meilleurs services. Nous mettrons notre expertise du secteur hôtelier à profit pour améliorer leurs conditions de travail ainsi que leur qualité de vie », avance Michel Valiquette, responsable du secteur de l'hôtellerie et trésorier de la FC-CSN.

Les travailleuses et les travailleurs du Club Med ont décidé de prendre leur orientation syndicale en main. « Nous sommes très heureux de les accueillir après des mois à développer une relation de proximité avec eux. J'ai senti de l'espoir chez ces travailleuses et ces travailleurs et nous sommes prêts à les appuyer dans la défense de leurs droits, coûte que coûte. Nous saurons répondre à leurs attentes », affirme sans détour Barbara Poirier, présidente du Conseil central Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du Club Med Québec Charlevoix-CSN regroupe près de 250 membres. Il est affilié à la Fédération du commerce-CSN qui compte environ 28 000 membres regroupés dans plus de 350 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme. Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, fondé en 1918, regroupe les syndicats CSN sur le territoire de la capitale nationale et de la région de Chaudière-Appalaches. Il représente quelque 240 syndicats et près de 45 000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans 8 fédérations ainsi que dans 13 conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Ursule Ferland, Service des communications de la CSN, 514 578-1573 | [email protected]