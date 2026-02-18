MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le Club M&A annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme d'Entrepreneuriat par acquisition (EPA), développé en partenariat avec le Centre Dobson pour l'entrepreneuriat de l'Université McGill, afin d'élargir l'accès à l'entrepreneuriat par acquisition au Canada.

Cette initiative combine de façon distinctive l'expertise terrain du Club M&A et de son réseau national de professionnels en fusions / acquisitions et son approche terrain, avec la force reconnue du Centre Dobson dans l'accompagnement pratique des entrepreneurs, au sein d'un écosystème structuré de formateurs, de mentors, d'investisseurs et de dirigeants d'entreprises.

La première cohorte débutera à l'été 2026. Le programme prépare des entrepreneurs à acquérir et diriger des PME établies, en réponse au défi croissant du transfert d'entreprises au Canada.

Un parcours en deux phases

Phase I - Formation EPA : Les participants développent les réflexes stratégiques, financiers et opérationnels pour évaluer des opportunités d'acquisition. À la fin de cette phase, ils soumettent un mémoire de thèse d'investissement et deviennent admissibles à la Phase II.

Phase II - Lab EPA : Un laboratoire consacré à la recherche active de cibles et à l'avancement d'un projet d'acquisition, avec mentorat et accès direct à des investisseurs et acteurs du milieu transactionnel.

Un modèle distinctif en Amérique du Nord

Alors que l'EPA est généralement intégré à certains programmes MBA, cette initiative propose une formation appuyée par un centre universitaire d'entrepreneuriat, ouverte aux entrepreneurs et professionnels en dehors d'un cadre académique formel.

Ce programme reflète l'engagement commun du Club M&A et du Centre Dobson à élargir l'accès à l'entrepreneuriat par acquisition et à outiller la prochaine génération de propriétaires-dirigeants appelés à assurer la continuité et la croissance des entreprises canadiennes.

À propos du Centre Dobson pour l'entrepreneuriat

Carrefour de l'activité entrepreneuriale à l'Université McGill, le Centre Dobson soutient plus de 530 entreprises actives dans 46 pays et a contribué à la création de plus de 12 000 emplois à travers le monde.

À propos du M&A Club du Canada

Fondé en 2009, le M&A Club du Canada est le plus grand réseau national dédié aux fusions et acquisitions, regroupant plus de 3 500 membres et 250 organisations à travers plus de 16 chapitres au pays.

